Pedro Jiménez 05 NOV 2025 - 22:48h.

Tras una elección de citas en donde ha ocurrido absolutamente de todo, desde lágrimas hasta confesiones, pasando por un toque de atención de Sandra Barneda, las parejas nos han dejado una emotiva despedida antes de irse chicos y chicas a 'Villa Montaña' y 'Villa Playa' respectivamente.

Y es que Nieves, una a las que más afectada se le ha visto durante la elección de citas, se ha girado gritándole un emotivo: "Te amo", mientras Lorenzo lse ha señalado con el dedo la cabeza, como queriéndole decir que piense todo lo que hace: "Piensa en la familia y piensa en todo". Otras como Sandra le ha reprochado a su pareja Juanpi si veía normal que se fuera y no le dijera ni "un te quiero".

Pues bien, ha sido con esto último cuando chicos y chicas han corrido por la playa para poder decirse las últimas palabras, con pánico total a no poder verse de nuevo en un futuro y para poder abrazarse. La imagen ha sido única, con cada pareja dejando de lado la tensión vivida instantes antes durante la elección de citas en la orilla de la playa y pidiéndose mutuamente que piensen bien las cosas.

Pero hay una pareja a la que se le ha visto muy tensa: la formada por Sandra y Juanpi, echándose cosas en cara y muy desconfiados el uno con el otro. "Si soy tu novia, me miras y me dices que me quieres. Pero no me quieres". Juanpi, por su parte, le ha recordado lo que le hizo 24 horas antes, dejándole "en ridículo". "Ni una palabra Juan Pablo, ni una palabra", le ha dicho hasta en dos ocasiones Sandra a Juanpi, yéndose muy cabreada.

Juanpi ha estallado por completo, una vez se ha quedado solo, metiéndose en el agua y muy indignado por cómo está a estas alturas de programa con su pareja Sandra. Y cuando ya parecía que por fin se iban los chicos por un lado y las chicas por otro... ¡Sandra se ha girado y ha corrido de nuevo hacia su pareja!

La desesperación de Sandra era total, yendo detrás de su pareja y al andaluz llevándoselo sus compañeros, puesto que ya se tenían que ir. "¡Demuéstramelo!", decía Sandra, que se ha metido también en el agua, derrumbada y muy hundida tras la situación vivida en la despedida de las parejas.

Juanpi muestra sus sentimientos a Sandra

Al comienzo de la entrega de 'La isla de las tentaciones 9', Juanpi se ha abierto como nunca y le ha dicho a su pareja Sandra durante la elección de citas lo que siente realmente: “No sé si soy feliz”.