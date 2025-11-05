El concursante causó el primer escándalo de 'La Isla de las Tentaciones' al hablar de un vídeo sexual, lo que lejos de hacer gracia, indignó a los seguidores del formato

El primer programa de 'La Isla de las Tentaciones' empezó con drama y el segundo no hizo más que echar leña al fuego. Es difícil que haya un escándalo capaz de superar el 'Montoya, por favor', de la edición anterior, pero ya nos lo anticipó Sandra Barneda, en una charla con esta web: "Esta temporada va a dar hits". No sabemos si se refería a la pareja de Juanpi y Sandra o a Claudia y Gilbert, que fueron las que más se enojaron en lo que va del reality (tan sólo tres días).

Pero lo cierto es que ya hay un personaje señalado unánimemente entre los colaboradores de Telecinco como polémico. En las redes, lo compararon con un actor de 'Los Bridgerton', por lo que parece que gusta un poco más. Pero en los platós de la cadena, Juanpi, el novio de Sandra, solo ha cosechado críticas.

El mismo día de lanzamiento del programa contó que ya le había sido infiel a su novia, una noche de fiesta, que descartó como poco importante. Pero no conforme con eso, enseñó un vídeo sexual que había grabado con su expareja a sus compañeros, entre risas y burlas, lo que desató la indignación de su chica. "Mi novio, soltero, ha sido muy cerdo y no me sorprende que haga comentarios para hacerme daño porque no es la primera vez", dijo Sandra, completamente decepcionada. "Mi novio", "cerdo" y "hacerme daño", en la misma frase no auguran un futuro muy luminoso para la pareja, pero sobre todo para quien lo dice. Así lo vieron los colaboradores de 'Vamos a ver', el programa que presenta Patricia Pardo en las mañanas de Telecinco, que ya están totalmente enganchados al reality donde se pone a prueba la fidelidad.

Para Giovanna González, "el problema de Juanpi es que cree que es superior al resto y un machito". "Hay que tener muy pocas luces para arrancar un programa, que sabes que tu chica va a verlo, y que lo primero que cuentes es que tu chica te ha visto cómo te tirabas a otra en un vídeo. Eso es ser torpe nivel máximo", condenó Pepe del Real.

A Adriana Dorronsoro le ha parecido "lamentable". Anita Williams, en cambio, le bajó un poco el tono. Para la exconcursante de 'La Isla', que entró como pareja de Montoya, Juanpi no hizo eso para humillar a su novia, sino por "hacerse el gracioso".

¿Cómo reaccionarían ellos?

Los colaboradores se imaginaron en esa situación y no pudieron más que empatizar con Sandra: "No te alcanzaría la calle para correr", dijo Adriana como si le hablase a su pareja. Pepe del Real aseguró que haría lo mismo que la concursante y Giovanna fue directo al quid de la cuestión: "Es que no sería mi novio".