Las parejas se saltan las normas en la ausencia de Sandra Barneda y la presentadora les advierte: "Quien rompa la norma se va"

Nieves explota y abandona la elección de citas de 'La isla de las tentaciones 9' tras el ultimátum de Lorenzo por Albert Barranco: “Si hablas con él, se acabó”

Los chicos y las chicas se volvían a encontrar antes de despedirse hasta el final de su aventura en 'La isla de las tentaciones 9' para decidir ante sus parejas la primera cita con la que empiezan esta prueba de amor.

Desde el primer momento, la tensión se palpaba entre las parejas después de todo lo que vieron en sus encuentros con los solteros y las solteras.

Los reproches volaban entre uno bando y otro, las parejas estaban sentadas enfrente, pero no podían acercarse, aunque Rodri lo intentaba, pero Sandra Barneda conseguía que esto no ocurriera: "No, por favor, ¿dónde vas? ¿por qué te querías acercar a Helena?" Algo que este le explicaba.

Sandra Barneda llama varias veces la atención a las parejas por saltarse las normas

"Es una chica que me parece bastante atractiva y cuando quiero estar solo me respeta", entonaba Darío para dar el nombre de Cristina como su primera cita y Almudena aseguraba "tener miedo" lo que provocaba sus lágrimas y esto hacía que su novio se levantase a abrazarla. Sandra Barneda paraba este momento y les hacía girarse: "Las normas son claras, no me sirve el perdón, tus compañeros están respetando, quieren acercarse y abrazar a sus parejas".

Pero esta no iba a ser la única vez que Sandra Barneda iba a tener que llamar la atención de las parejas. Cuando Lorenzo tenía que decidir su cita se generaba un complicado momento con Nieves, la que terminaba abandonando este lugar y su novio corría tras ella. Momento que el resto de parejas aprovechaban para juntarse, abrazarse y decirse las cosas a la cara, lo que sabían que no podían hacer y, cuando llegaba la presentadora, mostraba su enfado con este momento:

"Por favor, ¿qué está pasando aquí? Os lo digo de verdad, habéis decidido todos participar en 'La isla de las tentaciones', conocéis perfectamente las normas y os las habéis saltado todos, es absolutamente inadmisible. No lo vuelvo a consentir una vez más, quien rompa la norma se va".

Las tensiones no faltaban y también estaba presente en el resto de elecciones de citas, desde Juanpi a Érika, lo que dejaba de piedra a Sandra. Pasando por la decisión de Rodri vivir este primer encuentro con Olatz. O el enfado que se pillaba Claudia con las palabras de Noelia en la elección de cita de Gilbert: “¿Qué le has contado?”

Tensión y dudas en las elecciones de cita de las chicas

La primera de las chicas en elegir era Claudia, la que se decantaba por Gerard: "Hemos tenido bastante 'feeling". Lo que alegraba mucho al soltero y Gilbert reaccionaba: "Puede ser una tentación para ella, pero no me preocupa".

Cuando llegaba el momento de Sandra, ella decidía tener esta primera cita con Andrea, lo que no gustaba a Juanpi: "No me lo esperaba, no sé cómo le puede gustar, pero si han conectado hemos venido a tentarnos, por físico no me preocupa". Palabras que no le gustaban a ella: "Te estoy diciendo que me gusta su persona, creo que es más que su físico".

Almudena aseguraba que "no tiene ninguna tentación", pero elegía a Borja por ser una de las personas que más le han apoyado: "Le estoy muy agradecida". Por su parte, Nieves quería pasar este primer encuentro con Aitor, aunque también explicaba que Barranco es otra de sus tentaciones, lo que sorprendía a Lorenzo: "No me lo esperaba".

Helena confesaba que Iñaki le ha ayudado mucho en este inicio por eso le daba la cita: "Mi prototipo es Barranco, pero yo no he venido a tentarme". Rodri no entendía esto porque ella le dijo que no le gustaba y Sandra Barneda reaccionaba a esto: "Os quiero recordar una cosa, estáis aquí para poneros a prueba de verdad y no tenerle miedo a la tentación". La que le daba la oportunidad de cambiar su cita para tenerla con Barranco, algo con lo que Rodri se mostraba de acuerdo: "Quiero que lo haga". Pero ella prefería no hacerlo.