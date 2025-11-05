Cristian, La Jose, Joon y Daniella disfrutan de una divertida fiesta de fin de casting su última noche en ‘Uno de GH20’

La Jose desvela qué sorpresa le daría a su madre con el dinero del premio de ‘GH20’

A menos de 24 horas de la gran final de ‘Uno de GH20’, los cuatro finalistas del casting en directo de ‘Gran Hermano 20’ se han mojado y se han dicho las cosas a la cara en un divertido juego de misses. Cristian, La Jose, Daniella y Joon se han asombrado de su sinceridad y sus reacciones: “Hemos llegado a un punto en el que no nos molesta nada”.

Los cuatro finalistas de ‘Uno de GH20’, el casting en directo de ‘Gran Hermano 20’ han disfrutado a tope de su última fiesta dentro de la casita y se han atrevido con un juego muy peligroso además, de comerse todos los dulces que les han puesto delante.

Daniella, Joon, La Jose y Cristian tenían que elegir al compañero que más se ajustaba según ellos a diferentes calificativos y el que resultara más votado se colocaría una chapa con el adjetivo, bueno o malo, en su banda de Miss. Los finalistas no se han cortado un pelo, pelo se lo han tomado todo con mucho humor.

Cristian ha terminado el juego con las medallas de “Falsa, compañera y generosa”, Joon con las de: "Rencorosa, envidiosa, interesada, cansina, perseverante y líder. Daniella sienten que es: "Valiente, caprichosa, honesta y acuática", mientras que La Jose es: "Empática y egoísta”, aunque asegura que no se ha comido ni un donuts.

Estaban felices, deseando disfrutar al máximo de sus últimas horas en el casting y con l sensación de que ya todo les daba igual: “Hemos llegado a un punto en el que no nos molesta nada”. Cristian estaba muy cómodo: “Gente sana, mente limpia, puro de corazón, sin maldad, qué gusto, de verdad”.

'Uno de GH20', 24 horas en directo

