Nagore Robles recuerda sus días en la casa, tras el estreno de 'Uno de GH20': "Era mucho más irascible"

La presentadora repasa su evolución personal y cuestiona la dureza del público con las mujeres en realities

Además, Sandra Barneda recibe a Nagore Robles en plató y detalla cómo será 'Uno de GH20': "Estoy muy contenta"

Han pasado 16 años desde que Nagore Robles irrumpió en la casa de 'Gran Hermano' con el carácter arrollador que la convirtió en protagonista indiscutible. Hoy, a sus 42 años, la presentadora y colaboradora televisiva reconoce que aquella joven era más irascible, impulsiva y maniática, mientras que ahora se percibe más serena y compasiva, aunque con el mismo temperamento que siempre la ha caracterizado. Para ella, evolucionar es parte natural del paso del tiempo, y no reniega de su esencia: ha aprendido a pulirse, pero no a borrarse.

En una charla con esta web, también reflexiona sobre cómo el público suele ser especialmente duro con las mujeres que participan en realities. Cita como ejemplo los estudios que demuestran que la mayoría de los primeros expulsados en programas como 'Gran Hermano' suelen ser concursantes femeninas. Para Robles, este patrón refleja una exigencia mayor hacia ellas, lo que abre el debate sobre si ha llegado el momento de replantear estas dinámicas y cambiar el foco.

Más allá de esa crítica social, Nagore subraya la riqueza del formato: en la convivencia caben todos los perfiles, desde los más ingenuos hasta los más calculadores. En su opinión, lo esencial es que los concursantes se muestren honestos y vivan la experiencia sin resistirse al juego televisivo. Esa entrega, dice, es la que permite al público conectar con ellos y a los propios participantes disfrutar intensamente de una vivencia única.

Con el bagaje de haber sido una de las concursantes más recordadas de su edición y después convertirse en parte activa del universo de realities, Nagore se sitúa como una voz autorizada para hablar de lo que sucede dentro y fuera de la casa. Y si algo deja claro es que la evolución personal y la mirada crítica hacia los prejuicios de género son claves en su trayectoria actual. ¡Dale play al vídeo para escuchar sus declaraciones!

Nagore Robles: "Seré una presentadora puñetera, pero con humor y ganas de aprender"

Nagore Robles regresa como presentadora de 'Uno de GH 20', el innovador reality que convierte el casting final de 'Gran Hermano' en un show con galas, 24 horas en directo y votaciones del público. Conversamos con ella sobre cómo recibió la propuesta: "Me emocioné muchísimo". Y es que, en su caso, no se trata de un simple encargo profesional: Nagore sabe lo que significa un casting de 'GH' porque fue el suyo, hace más de una década, el que cambió por completo su vida. ¡Dale play al vídeo para escuchar la entrevista completa!

Nagore Robles imagina cómo sería hoy si fuese concursante de GH: "Sería la dominante, las cosas como son"

La presentadora de 'Uno de GH 20' se somete a nuestro test y revela qué haría si volviera a entrar en la casa de 'GH' más de una década después. Las respuestas no tienen desperdicio: Nagore Robles sigue siendo la misma persona directa y sin filtros que la que participó de 'GH'. Cuando le preguntamos qué rol adoptaría si ingresara hoy en la casa, su contestación es tan rotunda como esperábamos: "La dominante, las cosas como son, sigo siendo muy mandona". ¡Dale play al vídeo para ver el test completo!