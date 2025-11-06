Ana Carrillo 06 NOV 2025 - 16:21h.

Los presentadores de 'Gran Hermano 20' han revelado cuál es su manía en la convivencia

El alegato final de Cristian y Joon para entrar a concursar a 'Gran Hermano 20'

Compartir







Jorge Javier Vázquez y Ion Aramendi son los encargados de presentar las galas de 'Gran Hermano 20': el catalán se pondrá al frente del formato los jueves - además de conducir a las 20:15 'GH. La Vida en Directo' - y el vasco los domingos. Los dos comunicadores nos han contado en declaraciones en exclusiva para la web de Telecinco.es cuál es su mayor manía en la convivencia, como se puede ver en el vídeo que encabeza la noticia.

El presentador de 'El diario de Jorge' ha reconocido que su manía le dificultaría la convivencia en la casa de Gran Hermano', que ahora ya no está ubicada en Guadalix de la Sierra, sino en Tres Cantos y cuenta con nuevas estancias, mayor luminosidad, rincones más acogedores y herramientas de Inteligencia Artificial. "¡Imagínate lo que sería en la casa!", nos comenta Jorge con una sonrisa.

La manía de Ion Aramendi es en referencia a una cosa que no "soporta" en la cocina y que le hace seguir una estricta regla en su casa. Es una línea roja muy importante para él porque nos cuenta "dese hace unos años" es muy ordenado y le gusta trasladar su idea del orden a una zona específica de esta estancia.

El periodista nos cuenta también que le gusta limpiar y presume de limpiar tan bien la cocina que su suegra le alaba por ello: "Dice que soy el tío que mejor limpia la cocina de la historia". Además, nos revela que en su casa, en la que convive con su mujer, María Amores, y sus tres hijos, que tienen entre once y tres años, siempre se encarga de fregar los platos y de cocinar: "Yo en mi casa hago todo".

Ahora falta descubrir cómo serán en la convivencia los nuevos concursantes de 'Gran Hermano 20', cuyas edades estarán comprendidas entre los 20 y los 50 años. El casting permanecerá abierto hasta la gala de estreno, que será conducida por Jorge Javier desde la nueva casa de Tres Cantos.