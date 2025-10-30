Ana Carrillo 30 OCT 2025 - 13:41h.

La nueva casa de 'GH' cuenta con más de 1.700 metros cuadrados, un jardín interior y un confesionario renovado

Jorge Javier Vázquez protagonizará un arranque histórico desde la nueva casa de 'Gran Hermano 20' el 6 de noviembre

Compartir







Por primera vez en 25 años, 'Gran Hermano' cambia de ubicación: se despide de la casa de Guadalix de la Sierra para pasar a una casa más moderna, con uso de herramientas de Inteligencia Artificial y nuevas estancias, ubicada en la localidad madrileña de Tres Cantos, más cercana a las instalaciones de Mediaset España, que se encuentran en Fuencarral.

Todos los secretos de la construcción de esta nueva casa se podrán descubrir en el documental 'Gran Hermano. La Mudanza', disponible en Mediaset Infinity de forma gratuita a partir del próximo jueves 6 de noviembre.

PUEDE INTERESARTE El destino de la cocina de la casa de Gran Hermano: la casualidad que la llevó desde Guadalix hasta un piso tutelado en Pontevedra

Desde el pasado 1 de junio, más de un centenar de personas se encuentran trabajando en la nueva casa para dejarla a punto para el jueves 6 de noviembre, que se estrenará 'Gran Hermano 20' con Jorge Javier Vázquez por primera vez en la casa en un arranque de edición histórico. El motivo por el que el presentador acudirá a la casa es para revelar un nuevo espacio que lo cambiará todo.

Bea Retamal y Chiqui, dos concursantes míticas de 'Gran Hermano', ya han podido ver cómo será la nueva casa - como puedes ver en el vídeo que encabeza esta noticia - porque acudieron durante su proceso de construcción a visitarla y se han quedado muy impresionadas porque se trata de una casa enorme, que cuenta con más de 1.7000 m2: 1.150 para la convivencia, 250 metros cuadrados de la nueva nave de pruebas y 300 para el nuevo control de realización.

Luminosa, moderna y con nuevas estancias

La casa cuenta con una moderna infraestructura y unas instalaciones de mayor tamaño y superficie, que aseguran también una mayor privacidad para la convivencia. Ha sido diseñada pensando en quienes van a vivir en ella pero también en los que van a disfrutar siguiendo diariamente la convivencia de los concursantes, por lo que habrá muchos más espacios acogedores que las anteriores casas, será más funcional y más sostenible.

Una de las grandes novedades es que es más luminosa por la existencia de patios interiores y ventanas en la mayoría de las estancias, que tendrán identidades visuales diferentes para que la audiencia pueda reconocer fácilmente dónde está cada concursante.

También habrá un invernadero/jardín interior con una vidriera de casi 100 metros cuadrados de superficie, a lo que suma un gimnasio indoor con dos áreas bien diferenciadas: una de cardio y otra centrada en la práctica de deportes de bienestar como yoga y pilates.

La zona del tocador, en la que tantas conversaciones ocurren edición tras edición, es más amplia. Los techos son también más altos, hasta el punto de que superan los cuatro metros en todas las estancias de la casa, lo que refuerza la sensación de amplitud.

Confesionario integrado en el salón

Pero si hay una estancia importante en 'Gran Hermano' es el confesionario, que también será diferente en esta edición: pasa a estar elevado e integrado en el salón/invernadero de la casa y estará cubierto por un cristal con tecnología inteligente, que se tornará opaco en función de si es ocupado o no.

En 'GH. La Mudanza' se descubrirán sus secretos

Los fans del formato podrán descubrir todos los secretos de la construcción en el documental 'Gran Hermano. La Mudanza', que estará disponible de forma gratuita en Mediaset Infinity a partir del jueves 6 de noviembre, el mismo día en el que se estrena en Telecinco 'Gran Hermano 20' en una gala que arrancará desde la nueva casa y que estará conducida por Jorge Javier Vázquez.