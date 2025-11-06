Nagore Robles: "He venido a trabajar feliz todos los días, como una niña el Día de Reyes"

Quien fue concursante en 2009, volvió más de una década después como presentadora de 'Uno de GH20'; hablamos con ella de esta experiencia

Nagore Robles tiene la sonrisa dibujada desde que empezó en esta aventura, la de presentar un formato inédito al que hemos llamado 'Uno de GH20'. Fue en septiembre que se lanzó este programa con la particularidad de ser un reality-precuela de otro reality, el que empieza hoy: la edición número 20 de 'Gran Hermano'.

Para Nagore fue un verdadero reconocimiento a su trayectoria que comenzó en 2009 cuando entró a la casa más famosa del país. Desde entonces, su vida dio un giro de 360 grados, y tras ser colaboradora de muchos programas, tras presentar eventos y hasta un videopodcast, llegó a tener a su cargo la conducción de 'Uno de GH20', el show en el que un puñado de elegidos compitió por un sitio dentro del elenco oficial de la nueva edición de 'Gran Hermano'. Todavía es un misterio quién es el ganador porque, aunque el programa terminó ayer, el resultado del voto popular recién se conocerá hoy, en el gran regreso del formato de convivencia.

Pero así como el final de 'Uno de GH20' da paso a otro programa, tampoco ha sido el cierre de esta etapa para Nagore. Estará todos los viernes presentando 'GH: La vida en directo', un magacín que podrá verse todos los días de 20.15 a 21 en la pantalla de Telecinco y que contará la última hora de lo que esté pasando en el reality. De lunes a jueves, este espacio tendrá a Jorge Javier como anfitrión, y los viernes quedará en manos de Robles.

"Es la primera vez en mi vida que voy a trabajar cada día feliz como una niña", dijo Nagore en esta charla exclusiva con la web. "Hay una parte de mí que piensa que soy la mejor presentadora de Mediaset", agregó entre risas, en una entusiasta charla en la que destacó que se sentía plena en cada gala.

También se refirió a sus miedos previos a esta experiencia y lo que espera que pase con el nuevo desafío que tendrá los viernes. "Tengo un amor absoluto por Gran Hermano", admitió.

