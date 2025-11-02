Patricia Fernández 02 NOV 2025 - 23:32h.

Nagore Robles cuenta que copresentará la gala de estreno de 'Gran Hermano' junto a Jorge Javier Vázquez el próximo jueves a las 21.45 horas

Una semana llena de estrenos llega a Telecinco, desde 'La isla de las tentaciones' que aterriza el lunes, a la vuelta de 'Gran Hermano' el jueves, algo de lo que daba más detalles Sandra Barneda durante el debate final de 'Supervivientes All Stars' y Nagore Robles con su visita al plató.

Nagore Robles entra al plató con Sandra Barneda durante el debate final

"Los lunes y también todos los martes y miércoles, ponéoslo en la alarma, a las 21.45 horas, 'La isla de las tentaciones", recordaba Sandra Barneda y apuntaba algo: "Hay más, la semana que viene estamos de estreno, el jueves también estrenamos". Momento en el que daba paso al plató a Nagore Robles: "Qué semana, ¿no? Qué fuerte".

"El miércoles termino ya 'Uno de GH20' en Mediaset Infinity y será el segundo concursante que entre directamente a 'Gran Hermano 20", contaba Nagore, momento en el que la nueva casa abrirá sus puertas, de la que hablaba: "Es la más grande de 'Gran Hermano' del mundo, no hay ninguna casa más grande que esa". Y Sandra reaccionaba: "Qué grandes somos los españoles, ¿eh?"

Pero esto no era todo, Nagore Robles contaba algo sobre la gala de estreno de 'Gran Hermano' del próximo jueves: "Yo voy a copresentar con Jorge Javier". Algo con lo que se alegraba mucho Sandra Barneda: "Toma ya, oye qué bien, felicidades. Me parece fantástico".

¡Semana de estrenos en Telecinco!

Y ambas, antes de seguir con el debate final de 'Supervivientes All Stars', repasaban todas las fechas importantes de esta semana: desde su estreno el lunes, 'La isla de las tentaciones' estará también martes y miércoles a las 21.45h en Telecinco y el jueves el gran estreno de 'Gran Hermano' a las 21.45h con Jorge Javier Vázquez también en Telecinco y Nagore Robles: ¡no te lo puedes perder!