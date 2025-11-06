Gilbert y Noelia han compartido su primer baile juntos y las primeras palabras para conocerse

Toca empezar la aventura de 'La isla de las tentaciones 9' con las chicas y los chicos ya en sus villas, con los solteros y solteras que les acompañaran de aquí en adelante hasta que se marchen de República Dominicana y, ahora, llega el momento de que empiecen a conocerse: ¡no te pierdas estas imágenes inéditas!

Después de las tristes despedidas de las parejas y de todas las promesas que se han hecho, ahora empieza la prueba de amor de las chicas y los chicos que han decidido participar en esta edición de 'La isla de las tentaciones'.

Todavía no se conocen mucho y es el momento de hacerlo. "¿Bailas bachata?", le preguntaba Noelia a Gilbert y este contestaba con "un poquito", lo suficiente para que ambos se mostrasen algunos de los pasos que saben al ritmo de la música, después de que ella asegurase que lo controla "mucho".

"Aprobado", le decía ella tras compartir este baile y este también lo puntuaba: "Yo te voy a dar un notable, que siempre sube, pero ya veremos". Los que hablaban del baile, pero también como había cambiado lo que piensa sobre ella después de la primea impresión. ¡Descubre cómo ha sido el baile entre ambos y esta conversación dando al 'play' en estas imágenes inéditas de 'La isla de las tentaciones 9'!