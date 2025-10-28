Pedro Jiménez 28 OCT 2025 - 20:00h.

En 'Rumbo a La isla de las tentaciones' hemos visto el viaje de las parejas y sus últimas palabras en España, además de sus sensaciones en el vuelo

La indirecta muy directa de Almudena a Darío en forma de regalo que pone a prueba su relación en 'La isla de las tentaciones 9': "A ver si lo pillas de una vez"

A menos de una semana para que comience 'La isla de las tentaciones 9', los solteros ya han viajado en avión y han puesto rumbo al paraíso del amor, imágenes que hemos podido ver gracias al último 'Rumbo a La isla de las tentaciones' que Mediaset Infinity ha emitido este martes. Los nervios no se han esfumado desde que todas las parejas del reality han llegado al aeropuerto hasta en el propio avión.

Y es que sin duda, estar juntos en los momentos previos a esta aventura resulta clave para afrontarla de la mejor manera, con positivismo y así disfrutar todo lo posible de una experiencia así. El tren de 'La isla de las tentaciones' solo pasa una vez en la vida y las parejas son conscientes de ello. Además, el hecho de separarse hace que los sentimientos florezcan como nunca.

El destino de su corazón está en el aire

Ya desde el avión, son conscientes de que a partir de ese momento todo puede ocurrir. Y ahora, el destino de su corazón está en el aire. Nieves le ha preguntado a Lorenzo si está nervioso y este ha reconocido que sí: "Pero con muchas ganas, la verdad". "Ya no hay vuelta atrás", ha señalado, por su parte, la jovencísima participante de 'La isla de las tentaciones', para posteriormente aseverar que no se arrepiente, pero está "que le va a dar algo".

Lo que está claro es que si la vida les ha puesto ahí es porque es donde tienen que estar. Ahora tienen que superar todss las tentaciones que se les pongan por el camino, demostrando así que se quieren y fortaleciendo eso con lo que han entrado a esta aventura. Las parejas han intentado tapar las dudas o miedos con caricias, besos y promesas de última hora.

"No me voy a poder olvidar de ti"

A pocas horas de llegar, Gilbert y Claudia han mostrado sus dudas pidiéndose mutuamente que no se olviden de lo que tienen. Y Helena le ha confesado a Rodri el miedo que tiene, mientras que su novio le ha intentado hacer ver que puede confiar en él.

Luego está Almudena, que le ha remarcado a Darío que no "se le vaya la pinza": "Que te olvides de mí, aparte de la complicidad, que para m�í es fundamental más que algo físico". Darío ha bromeado: "Voy a ver imágenes y no me voy a poder olvidar de ti", ha apuntado. Por otro lado, Juanpi le ha pedido a Sandra que no tire por tierra lo que tienen "por dos imágenes": "No malinterpretes nada. Sabes cómo soy...".

Gilbert y Claudia, Darío y Almudena, Rodri y Helena, Lorenzo y Nieves y Juanpi y Sandra ya están a las puertas de la prueba de amor más intensa y complicada de sus vidas. Ahora sí, ¡que comience la novena temporada de 'La isla de las tentaciones'!

