En exclusiva para esta web y desde la feria del estreno de 'Gran Hermano 20', una abuela y su nieta, Vanesa, comparten su sueño: entrar juntas en la casa más famosa de la televisión

¿Qué esperan los fans y aspirantes de ‘Gran Hermano 20’?: "Tengo las expectativas muy altas"

Compartir







La feria instalada en los exteriores de Mediaset con motivo del estreno de 'Gran Hermano 20' reunió a decenas de seguidores y aspirantes del reality más veterano de la televisión. Entre ellos, una abuela y su nieta, Vanesa, acapararon todas las miradas y concedieron una exclusiva entrevista para esta web, en la que hablaron con humor, cercanía y muchas ganas de vivir la experiencia desde dentro.

Ambas confesaron haberse presentado al casting en más de una ocasión, aunque todavía no han tenido suerte. Eso sí, aseguran que no tiran la toalla: “Nunca es tarde”, decía la abuela, entre risas. Viajaron desde Calpe hasta Madrid para disfrutar del estreno y contaron que fue la primera vez que ella subía a un AVE, una aventura que define como “ganar dos años de vida”.

En la entrevista, bromearon sobre cómo sería su convivencia dentro de la casa: Vanesa reconoce que necesitaría aprender a poner una lavadora y su abuela, que estaría encantada de “poner orden”, tal y como hace cuando visita a su nieta. La complicidad entre ambas, los reproches cariñosos y las risas continuas convirtieron su charla en uno de los momentos más divertidos de la jornada.

Por ahora, siguen soñando con cruzar la puerta de la nueva casa de Tres Cantos, pero ya tienen su pacto claro: si una entra, la otra la defenderá desde fuera. Mientras tanto, disfrutan de lo que más les gusta: 'Gran Hermano' y la posibilidad de hacerlo juntas. ¡Dale play!

Así fue la primera gala de ‘Gran Hermano 20’ desde dentro: feria, emoción y muchos nervios

Decenas de aspirantes se agolpaban entre el público soñando con convertirse en los próximos habitantes de la casa más famosa del país, aunque ahora ubicada en una localidad distinta. En los exteriores, los puestos de algodón de azúcar, el tiovivo y una enorme noria creaban el escenario perfecto para un estreno histórico.

Los aspirantes de ‘Gran Hermano 20’ viven entre nervios e ilusión la posibilidad de entrar en la nueva casa

"Me muero, me da algo", confesaba una de las asistentes, visiblemente nerviosa al imaginarse cómo la siguiente concursante de 'Gran Hermano'. "Sería un sueño hecho realidad", decía otra aspirante entre risas. Algunos incluso fantaseaban con su salto a la fama: "De aquí a Hollywood. Soy muy buena actriz, ya verás cuando me vean".

Las emociones se desbordaron: "Me desmayo, lo primero que necesitaría es al servicio médico. Lloraría de la felicidad", aseguraba un fan llegada desde Granada solo para vivir el estreno. "Yo no vengo por dinero, vengo por la experiencia, llevo años soñando con esto", añadía. Hablamos con varios de ellos para conocer cómo reaccionarían si recibieran la gran noticia... ¡Dale play y descúbrelo!