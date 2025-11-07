El estreno de 'Gran Hermano 20' se convirtió en una gran fiesta con Jorge Javier Vázquez al frente y Nagore Robles animando desde la feria exterior, donde se revelaron en directo algunos de los nuevos concursantes

Los aspirantes que acudieron a la feria montada en Mediaset vivieron una auténtica montaña rusa de emociones, entre nervios, ilusión y ganas de entrar en la casa, ¡dale play!

El regreso de 'Gran Hermano' ha sido una auténtica fiesta. Jorge Javier Vázquez dio el pistoletazo de salida a la vigésima edición del reality desde la nueva casa de Tres Cantos, mucho más grande, luminosa, sostenible y equipada con tecnología de última generación. Por primera vez, el presentador inauguró la edición desde el interior de la vivienda, conectando en directo con una espectacular feria instalada en los exteriores del plató de Mediaset.

Entre el público de la feria instalada se respiraba pura emoción. Muchos de los asistentes no solo acudieron para disfrutar del estreno de 'Gran Hermano 20', sino también con la esperanza de convertirse en el siguiente concursante en entrar en la nueva casa.

"Me muero, me da algo", confesaba una de las asistentes, visiblemente nerviosa. "Desde que tengo conciencia veo el programa, sería un sueño hecho realidad", decía otra aspirante entre risas. Algunos incluso fantaseaban con su salto a la fama: "De aquí a Hollywood. Soy muy buena actriz, ya verás cuando me vean".

Las emociones se desbordaron: "Me desmayo, lo primero que necesitaría es al servicio médico. Lloraría de la felicidad", aseguraba un fan llegada desde Granada solo para vivir el estreno. "Yo no vengo por dinero, vengo por la experiencia, llevo años soñando con esto", añadía. Hablamos con varios de ellos para conocer cómo reaccionarían si recibieran la gran noticia... ¡Dale play y descúbrelo!

Nagore Robles, maestra de ceremonias en una feria repleta de sorpresas

Desde fuera, Nagore Robles conduce un evento con distintas atracciones que sirven para ir anunciando a los primeros protagonistas de esta nueva "vida en directo". Con un casting abierto hasta el último momento, algunos de los aspirantes fueron sorprendidos con su proclamación como concursantes oficiales de 'GH20'.

Miguel Frigenti, a los nuevos concursantes de ‘GH20’: “Con miedo a la expulsión, no juegas bien”

Miguel Frigenti, Violeta Crespo, Belén Rodríguez, Bea Retamal y Maica Benedicto han experimentado lo que supone estar semana tras semana aislado de la realidad, conviviendo con otras personas que no pertenecen a tu círculo de amigos y rodeados de cámaras que graban cada instante de tu vida. También se consideran fieles seguidores de uno de los formatos televisivos de mayor éxito de Telecinco, por este motivo, los cinco colaboradores han querido expresar sus mejores consejos para los concursantes que entrarán hoy en la casa pasando así del anonimato a ser un personaje público: "Que no intenten crearse un personaje, ni intenten hacer las cosas por crear vídeos y que disfruten", ha señalado Belén Ro, a la que le importa mucho que los concursantes se diviertan porque eso hará que el espectador también lo haga. ¡Dale Play!