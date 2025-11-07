La gala inaugural se convirtió en una auténtica feria llena de luces, música, algodón de azúcar y nervios, ¡dale play!

¿Qué esperan los fans y aspirantes de ‘Gran Hermano 20’?: "Tengo las expectativas muy altas"

Compartir







¡Ha llegado el esperadísimo estreno de 'Gran Hermano 20'! Las puertas de la nueva casa de Tres Cantos se abrieron en una noche que fue una auténtica celebración. Luces, música, emoción y una gran feria instalada a las puertas de Mediaset convirtieron el regreso del reality en un espectáculo lleno de color, nervios e ilusión.

Decenas de aspirantes se agolpaban entre el público soñando con convertirse en los próximos habitantes de la casa más famosa del país, aunque ahora ubicada en una localidad distinta. En los exteriores, los puestos de algodón de azúcar, el tiovivo y una enorme noria creaban el escenario perfecto para un estreno histórico.

La emoción alcanzó su punto álgido cuando la atracción se detuvo y el destino señaló a Aroa, una joven asesora comercial de 22 años que rompió a llorar al descubrir que había sido la elegida. “Estoy muy contenta, lo sabía por mi intuición”, decía entre lágrimas, dedicando sus primeras palabras a su familia.

Mientras tanto, Nagore Robles, como copresentadora, fue uno de los rostros más comentados de la noche. Cercana y divertida, protagonizó momentos de lo más naturales entre los distintos cortes del programa —que solo se pudieron ver en exclusiva—, como cuando empezó a hacer sentadillas para combatir el frío, arrancando las risas del equipo y del público presente.

Entre los puestos y las atracciones, hubo también espacio para la nostalgia: el regreso de Payasín fue uno de los momentazos de la noche. El personaje espeluznante que durante años fue un clásico en las galas de Halloween volvió a aparecer, bajo la máscara del actor Juan Serrato. Con su sonrisa diabólica y su inquietante forma de moverse, devolvió al público los escalofríos y las risas que solo 'GH' sabe provocar.

Emociones, sorpresas y nuevos concursantes en una noche inolvidable

Entre presentación y presentación, el público conoció a los nuevos concursantes —desde Jonay, el canario amante de los animales, hasta Belén, la gallega afincada en Cataluña—, pasando por Diego, Paula, Aquilino y Mamadou, el primer confirmado. Desde plató, Nagore Robles anunció uno de los momentazos de la noche: Joon se convirtió en el ganador de 'Uno de GH20' y en nuevo concursante oficial. Además, Desirée y Rocío, las amigas jerezanas que soñaban con entrar juntas, vivieron una montaña rusa de sentimientos: solo una podía quedarse… aunque minutos después, ambas acabaron formando parte del reality.

Con los focos, la música, los aplausos y la expectación de miles de espectadores, 'Gran Hermano 20' arrancó por todo lo alto. La feria, los nervios y la emoción marcaron una noche histórica en la que volvió a brillar la esencia del formato: la ilusión de gente anónima a punto de vivir la experiencia más intensa de sus vidas. Dale play y no te pierda cómo fue todo, desde dentro.

Teresa Colomina, directora de casting de 'Gran Hermano', feliz y orgullosa en la primera gala

La directora de casting admite sentirse muy feliz por cómo ha ido la primera gala de 'Gran Hermano 20' y lo que espera de esta nueva edición. Dale play.

Nagore Robles: "He tenido la misma ilusión que frío"

La presentadora hace balance de la noche, confiesa sus dos concursantes favoritas y opina sobre la entrada de Joon a la casa de 'Gran Hermano 20'. ¡Dale play!