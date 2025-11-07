Nagore Robles y Teresa Colomina hacen balance del estreno de 'Gran Hermano 20': la copresentadora se muestra “feliz y orgullosa” tras una noche mágica, mientras la directora de casting celebra un grupo “fantástico” que promete grandes momentos

Así fue la primera gala de ‘Gran Hermano 20’ desde dentro: feria, emoción y muchos nervios

Compartir







La vigésima edición de 'Gran Hermano' regresó por todo lo alto con una gala inaugural repleta de emoción, luces y sorpresas. Pero si hubo dos figuras clave en la noche, esas fueron Nagore Robles, copresentadora del formato, y Teresa Colomina, directora de casting del reality, que compartieron sus primeras impresiones en exclusiva tras el estreno, en exclusiva para esta web.

Nagore Robles: “He tenido la misma ilusión que frío, imagínate”

Cercana, espontánea y con su habitual sentido del humor, Nagore Robles fue una de las grandes protagonistas de la velada. "La noche ha sido divertidísima. Me lo he pasado genial, he tenido la misma ilusión que frío, imagínate", confesaba entre risas al terminar la gala.

La copresentadora reconoció que enfrentarse a un nuevo formato suponía un reto: "Ha sido complicado porque no era un espacio que yo controle, pero ha salido todo muy bien y estoy muy orgullosa y muy contenta". Sobre los nuevos concursantes, Nagore no dudó en señalar a sus favoritas: "Son tremendas, maravillosas". También celebró la entrada de Joon, el concursante más votado por el público de 'Uno de GH20': "Me parece maravilloso, espero que se abra, que se relacione, que nos emocione y nos divierta muchísimo. No me cabe ninguna duda". Con su naturalidad y su energía, Nagore volvió a demostrar por qué es una de las caras más queridas del formato. ¡Dale play para escuchar sus palabras!

Teresa Colomina: “Estoy feliz por ellos, es un grupo fantástico”

Tan ilusionada como Nagore, la directora de casting Teresa Colomina hacía balance con una gran sonrisa tras el estreno, y también, en exclusiva: “Estoy feliz, súper contenta por ellos. Me parece un grupo fantástico y espero que den mucho juego y entretenimiento, sobre todo para nuestra audiencia”.

Colomina destacó que el proceso de selección ha sido muy especial este año gracias a 'Uno de GH20': “El público y nosotros, tanto Zeppelin como 'Gran Hermano', hemos tenido el mismo gusto: Joon era nuestro candidato. Ver que la gente lo eligió también nos hizo muchísima ilusión”.

La responsable de haber dado forma al casting de esta edición se mostró orgullosa del resultado: “Son concursantes que van a sorprender. Hay perfiles muy diferentes, pero todos con una historia detrás y una ilusión enorme por vivir esta experiencia”. ¡Dale play para escuchar sus palabras!

Una edición que promete emociones fuertes

El estreno de 'Gran Hermano 20' fue una auténtica celebración. La nueva casa, ubicada en Tres Cantos, abrió sus puertas en una noche que recordó por qué este formato sigue siendo un fenómeno televisivo. Y aunque la feria, las luces y el espectáculo se llevaron buena parte de la atención, fueron Nagore Robles y Teresa Colomina quienes pusieron el broche humano y emocional al inicio de una edición que promete grandes momentos.