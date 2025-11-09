En la feria instalada en los exteriores de plató, los seguidores y aspirantes del reality compartieron con esta web cómo debe ser el concursante ideal de 'Gran Hermano', ¡dale play!

¿Qué esperan los fans y aspirantes de ‘Gran Hermano 20’?: "Tengo las expectativas muy altas"

Compartir







El estreno de 'Gran Hermano 20' fue una auténtica fiesta. La primera gala, presentada por Jorge Javier Vázquez desde la espectacular casa de Tres Cantos —más amplia, luminosa y tecnológica que nunca— y luego desde plató, promete recuperar la esencia que marcó a toda una generación. Mientras tanto, en el exterior, la feria conducida por Nagore Robles reunió a cientos de fans y aspirantes dispuestos a vivir la experiencia de sus vidas.

Allí, entre luces, música y mucha expectación, los seguidores del formato compartieron con esta web qué debe tener para ellos el concursante perfecto. Y las respuestas no dejaron lugar a dudas: naturalidad, carácter y diversión. “A mí me gusta que sean naturales, porque hay algunos que se nota que fingen. Me gusta la gente de verdad”, explicaba una fan con firmeza.

Los seguidores coinciden: quieren concursantes que transmitan, que agiten la convivencia y den contenido. “Tiene que tener gracia, salero, buena vibra… Yo quiero gente que dé juego, no muebles, porque los muebles se pueden quedar en el Ikea, aquí no”, decía entre risas otro de los asistentes.

Y no faltaron las peticiones de intensidad y carácter: “Que agite el programa, que tenga mucha sal”. “Que no sea calladito, que lo dé todo”. “Que discutan, que hablen con todos, eso es lo que nos gusta”, insistían entre risas. ¡Dale play y únete al debate!

Ya conocemos a los 20 de 'GH20'

Mientras los fans y aspirantes compartían sus deseos, dentro del plató Jorge Javier Vázquez daba la bienvenida a los nuevos concursantes: un grupo diverso y carismático formado por Aroa, Desirée, Rocío, Jonay, Belén, Diego, Paula, Aquilino, Mamadou, Lorena, Raúl, Almudena, Sofía y Noah, Patricia, José Manuel, Edurne, Íñigo, Joon y Cristian.

La primera gala dejó claro que la esencia de 'Gran Hermano' está más viva que nunca: emoción, autenticidad y convivencia real. Y si algo pide el público, es justo eso: concursantes que sean ellos mismos y que conviertan cada día en espectáculo televisivo.

Teresa Colomina: “Estoy feliz por ellos, es un grupo fantástico”

La directora de casting Teresa Colomina hacía balance con una gran sonrisa tras el estreno, y también, en exclusiva, visiblemente emocionada al ver el resultado del proceso de casting ya en la casa: “Estoy feliz, súper contenta por ellos. Me parece un grupo fantástico y espero que den mucho juego y entretenimiento, sobre todo para nuestra audiencia”.

Colomina destacó que el proceso de selección ha sido muy especial este año gracias a 'Uno de GH20': “El público y nosotros, tanto Zeppelin como 'Gran Hermano', hemos tenido el mismo gusto: Joon era nuestro candidato. Ver que la gente lo eligió también nos hizo muchísima ilusión”.

La responsable de haber dado forma al casting de esta edición se mostró orgullosa del resultado: “Son concursantes que van a sorprender. Hay perfiles muy diferentes, pero todos con una historia detrás y una ilusión enorme por vivir esta experiencia”. ¡Dale play para escuchar sus palabras!