05 NOV 2025 - 18:00h.

Los presentadores han dejado un mensaje para lidiar con la fama a los participantes del reality que vuelve a la pantalla

Mañana se estrena en Telecinco 'Gran Hermano 20' con una gala que arrancará en la nueva casa, hasta la que se desplazará Jorge Javier Vázquez por primera vez en la historia del formato para revelar un nuevo espacio que lo cambiará todo. Los domingos también habrá gala en Telecinco, presentada por Ion Aramendi.

Ambos presentadores creen que vivir la experiencia de 'Gran Hermano' es algo muy especial y nos han revelado qué consejo le darían a los concursantes, que están a punto de dejar de ser anónimos al participar en este exitoso formato que vuelve con una nueva remesa de anónimos con edades comprendidas entre los 20 y los 50 años. Algunos de ellos ya están experimentando la fama, porque están en la "casita" de 'Uno de GH20', de donde esta noche saldrá un elegido/a para sumarse al grupo oficial.

El casting de 'GH 20' sigue abierto y así lo estará hasta el mismo momento en el que comience la primera gala, que estará llena de sorpresas. Por el momento, solo conocemos al primer concursante: Mamadou, un estudiante de Administración de 22 años que sueña con ser modelo y que descubrió que entraba en la gala en la rueda de prensa de presentación de la edición.

Como se puede ver en el vídeo que encabeza esta noticia, Jorge Javier cree que es esencial evitar tanto como sea posible que les afecte la opinión de los demás, aunque reconoce que es algo muy difícil de lograr: "Que se intente colocar en una burbuja y que no esté pendiente del qué dirán".

El consejo de Ion está enfocado a los concursantes más jóvenes y es que no dejen de formarse o intentar abrir nuevas puertas en el ámbito profesional: "La fama no es nada si no va a acompañada de un trabajo o una profesión a la que te puedas dedicar". A esto le añade un segundo consejo que considera esencial: "Que no se flipen".

Ion Aramendi recomendaría vivir la experiencia porque cree que "te cambia la vida y la perspectiva, la manera de entenderlo todo": "Es una prueba en la que desde luego vas a sacar muchísimas cosas, de autoconocimiento y de conocer a los demás, por lo que creo que es una maravillosa experiencia".