Joon y Cristián se despiden tras convivir en 'Uno de GH20' al descubrir cuál ha sido la sorprendente decisión sobre su participación en el concurso

Esta es la lista oficial de los concursantes de 'Gran Hermano 20'

Compartir







Después de dejar abierto el pasado lunes quién de los dos finalistas de 'Uno de GH20' se había quedado con el puesto de concursante oficial de 'Gran Hermano', Joon y Cristián descubren en el estreno del concurso quién de los dos entrará a la nueva casa de Tres Cantos.

Al ver a Jorge Javier, ambos no pueden ocultar su cara de sorpresa. Sin embargo, la encargada de anunciar esta importante decisión será alguien que les ha acompañado durante este camino: Nagore Robles.

Joon o Cristián, ¿quién se convertirá en concursante oficial?

Una Nagore emocionada al recordar todo lo vivido en el programa de Mediaset Infinity, pide a sus aspirantes que se pongan en pie con un poquito de actitud pues llevaban un mes y medio de casting esperando que llegase este momento.

"'Gran Hermano' ha decidido que quien se convierte en concursante oficial de 'Gran Hermano 20' sea... ¡Joon!", anuncia la presentadora. Ambos aspirantes se abrazan cariñosamente.

Es en este momento cuando Cristián aprovecha para dedicarle unas palabras de motivación a su compañero: "Sé tú, ábrete, siente emociones... Ábrete con los amigos". Sin embargo, Joon está emocionado por la noticia que acaba de escuchar: "¡Jueves, 6 de noviembre de 2025, Joon entra en la casa! ¡Toma!". "Dale caña, tú que puedes", le motiva.

Un inesperado giro de los acontecimientos

Mientras Joon entraba en la casa de Tres Cantos, los espectadores descubrían un giro inesperado de los acontecimientos: ¡Cristián también continúa como concursante!. Eso sí, no entrará a la casa, sino que se quedará como habitante de 'Oasis' junto a Rocío y Noah. Allí, han tomado una determinante decisión que cambiará el rumbo de uno de los concursantes: ¡Descúbrelo!