Gran Hermano 09 NOV 2025

A Desirée le ha sentado fatal no estar en el ranking de chicas guapas de José Manuel

Aroa, a lágrima viva, se desahoga con sus compañeros de 'GH20' tras su discusión con Jonay: "Es un estratega"

Los primeros días de convivencia de los concursantes de 'Gran Hermano 20' están dando para mucho. Si ayer vivíamos el primer enfrentamiento de la edición, hoy descubrimos cómo se encuentra Desirée después de que ayer por la noche José Manuel no la incluyese en su ranking de chicas guapas. Todo sucedía, mientras la concursante se acercaba a la pajarera para hablar con Edurne e Iñigo.

Los dos concursantes que deben vivir estos días en la pajarera mientras están disfrazados de pájaros para conservar su inmunidad reciben a menudo la visita de varios compañeros, que se acercan a ellos para darles conversación y comentarles las cosas que ocurren en la casa. Esta mañana, era Diego uno de los primeros en acercarse a ellos para contarles lo que ocurrió ayer por la noche entre Desirée y José Manuel.

Y es que Diego le preguntó a José Manuel por su ranking de las tres chicas que le parecían más guapas de la casa, y este le dio los siguientes nombres: Patricia, Lorena y Almudena. Esto molestó mucho a Desirée en cuanto se entero, ya que se pensaba que el concursante la nombraría también a ella y no se cortó nada en decírselo.

Desirée sobre José Manuel: "Me pensé que le gustaba"

Más tarde, era Desirée quien se acercaba a los concursantes de la pajarera y, estos, que se habían enterado de lo sucedido con el ranking le preguntaban por ello: "¿Ayer te pensaste que tú le gustabas, no?", le decía Edurne a la de Jerez de la Frontera a lo que está contestaba sin dubitar: "Yo me pensé que le gustaba la verdad. ¿Para qué te voy a mentir? Yo soy clara"

Además, le comenta a sus compañeros que esta opinión no la dice por que sea "una creída" sino que ella había notado varios indicios que apuntaban a que le podría gustar a su compañero. "Me dijo que me iba a hacer un estriptis. Yo sé que es cachondeo, pero, ¿qué hago si pienso eso? Lo digo. No es que el chaval esté enamorado de mí ni que le encante, pero...", explicaba Desirée.

Ante las palabras de la concursante, Diego que se había añadido después a la conversación, le decía: "Yo creo que con el tiempo le vas a ir gustando". Algo que Desirée no negaba y contestaba: "Puede ser". ¿Estará Diego en lo cierto y podría surgir, en un futuro, algo más allá entre Desirée y José Manuel?

