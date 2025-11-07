Gran Hermano 07 NOV 2025 - 15:50h.

Tan solo unas horas después de entrar en la casa de ‘Gran Hermano 20’ tras una increíble gala de estreno, los concursantes han comenzado a congeniar y en el caso de Aroa y Patricia ha sido hablando de la parte que nadie cuenta de la maternidad. Ambos son madres y han compartido sus experiencias más traumáticas en pijama.

Aroa ha comentado que echaba mucho de menos a su hijo y que ya se estaba imaginando recibir un dibujo de él en Navidad. Patricia la ha entendido y le ha contado que ella echaba de menos por partida doble porque es madre de dos mellizas muy pequeñitas. Aroa ha alucinado y ha querido saber cómo había vivido su compañera de concurso una maternidad de mellizos.

Patricia ha sido sincera y le ha respondido con un “Es muy complicado”, asegura que por mucho que te digan nadie está preparado para algo así. Aroa ha alucinado al saber cómo recibió la noticia: “Empecé a hiperventilar y a mi marido le entró un ataque de risa”. Asegura que no es verdad que da igual uno que dos y que, aunque contaban con ayuda, nada es suficiente: “Yo no dormía por las noches, no sabes ni dónde estás”.

Aroa le ha entendido a la perfección y le ha hablado de su experiencia como madre adolescente. Para ella no es fácil ser madre de un niño de 6 años con solo 22, siente que no tiene amigas y no termina de conectar con las mamás del colegio: “Te están todo el rato dando consejos y diciendo ‘Es que eres muy joven”.

Las grandeshermanas se han sincerado y han sacado a la luz la cara oculta de la maternidad y el postparto del que poco se habla y que suele ser muy complicado para las madres. Descubre en el vídeo algunos detalles muy concretos que… “Nadie te cuenta”.

