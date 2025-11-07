Laura Ceballo 07 NOV 2025 - 17:30h.

Así ha sido la conversación entre los nuevos concursantes del reality

Aroa y Patricia conectan hablando de la cara B de la maternidad en ‘GH20’: "Nadie te cuenta la verdad"

Compartir







La vida en directo ya está de vuelta en Telecinco. Tras la gran gala de estreno de 'Gran Hermano 20', los nuevos concursantes del reality ya conviven en la nueva casa del prograba ubicada en Tres Cantos. El primer día de convivencia está dando para mucho, y es que todos ellos empiezan a conocerse, a contarse cómo son sus vidas fuera y a entablar conversaciones de lo más interesantes.

Precisamente como la que han mantenido Edurne e Íñigo. En un momento a solas, Edurne ha dudado en hacerle una exhaustiva radiografía amorosa a Íñigo. Un auténtico cuestionario para descubrir todo aquello que pudiera sobre su nuevo compañero: qué tipo de chicas le gustan, cuánta importancia le da al físico y cuánta le da a la personalidad y, sobre todo, si está dispuesto a enamorarse en su paso por el programa.

Íñigo no ha dudado en sincerarse con su compañera y le ha contado que le importa el físico, pero mucho más la sonrisa y la actitud. "Me gusta que tenga personlidad y ganas de aprender cosas nuevas", ha continuado. Además, también ha recordado cómo terminó cansándose de una época en la que acostumbró a tener muchas citas: "No te centras en la persona".

Íñigo: "Me apetece enamorarme"

Por último, ha confirmado que, en efecto, tal y como adelantó en el casting del programa, deja las puertas abiertas al amor en el programa: "Puede ser, quién sabe. Podría ser. Yo lo dije: si me enamoro, me enamoro. Ojalá, me apetece enamorarme".

Eso sí. Edurne también ha soltado prenda y le ha contado algunas cosas sobre su situación amorosa. Por su parte, ella se ha mostrado muy segura al hablar de lo que no quiere en una relación: "No quiero un crío, un niñato, un inmaduro". Y es que, tal y como ha asegurado, esa fue la gran lección que aprendió tras su última relación.

'Gran Hermano 20', 24 horas en directo

Recuerda que puedes seguir todo lo que pasa en la casa de 'Gran Hermano 20' a través de los resúmenes diarios, nuestro minuto a minuto y de las dos señales 24 horas gratuitas disponibles en Mediaset Infinity: