Los concursantes han mantenido la primera discusión de la edición: "Que grites e intentes ofender es feo"

La tensión está servida en la nueva casa de 'Gran Hermano 20'. Los concursantes apenas acaban de empezar a convivir, pero las primeras rencillas ya han aparecido. Jonay y Aroa han sido los protagonistas de la primera gran discusión de la edición. Y el motivo no ha sido otro que el desorden que el canario ha apreciado en la casa de Tres Cantos en apenas dos días.

Al ver el estado de las diferentes estancias de su nuevo hogar, no ha dudado en tener unas palabras con todos sus compañeros con el objetivo de tener una mejor convivencia. Jonay les ha pedido que traten de ser ordenados y, además, que no malgasten la comida, ya que, probablemente, puedan pasar hambre en algún momento del concurso.

Todos sus compañeros han recibido de buenas maneras sus palabras, salvo Aroa. La malagueña no se ha tomado nada bien la intervención de Jonay, y no ha dudado en hacérselo saber: "¿Qué eres, la señorita Rottenmeier?". Y, además, ha continuado comentando lo ocurrido con algunos compañeros: "Os ha llamado guarros en la cara y ahora quedo yo de mala".

Jonay, a Aroa: "Controla tus modales"

Finalmente, Aroa ha decidido hablar de nuevo con Jonay para tratar de hablar las cosas explicando su reciente reacción: "A mí lo que me ha sentado mal es que es de sentido común. Lo que ha dicho él me parece fenomenal porque tiene razón", ha comenzado.

Pero lejos de calmar el ambiente, Jonay se ha sentido muy molesto y no ha dudado en interrumpirla y decirle lo que pensaba sobre ella: "Eres una maleducada y deberías tener un poco más de respeto cuando los demás hablan y no ser tan niñata. Esos comportamientos se dejan en preescolar. De preescolar al instituto se va generando nuestra personalidad. Que grites y que intentes ofender a los demás de manera despectiva es feo. Así que, controla tus modales con todos los demás".

