Gran Hermano 08 NOV 2025 - 22:29h.

Aroa rompe en llanto tras su discusión con Jonay y carga contra él y varios de sus compañeros: "No van de corazón"

Edurne e Íñigo hablan sobre el amor en 'Gran Hermano 20' y confiesan si están dispuestos a enamorarse en el programa: "Ojalá"

Compartir







Esta misma tarde, Aroa y Jonay protagonizaban el primer gran enfrentamiento de 'Gran Hermano 20'. El motivo de esta discusión ha sido por el desorden. Y es que a la concursante no le ha sentado nada bien que su compañero le pidiese que tratasen de mantener el orden, ya que sentía que los estaba llamando "guarros". Tras un momento de tensión entre ambos, la malagueña se ha desahogado con Paula, Lorena y Mamadou.

En la habitación, Aroa rompía en llanto junto a sus compañeros mientras estos le decían que no se preocupase y que disfrutase de esta experiencia que está "viviéndola al máximo". Sin embargo, estas palabras no conseguían animar a la concursante, que explicaba cómo se sentía después de la discusión con Jonay: "Me da pena el choque con él".

Por este motivo, Paula le aconsejaba que si le preocupaba podía hablar con Jonay para intentar solucionar sus diferencias. No obstante, la concursante se negaba rotundamente y explicaba a sus compañeros que se había dado cuenta de "cómo era en realidad" el concursante.

Aroa piensa que Jonay es un estratega

Ante el consejo de sus amigos de que hablase con Jonay para llegar a un entendimiento, Aroa rechazaba la idea y aseguraba: "No puedo hablarlo con él. Pienso que es un estratega. Lo siento así". De hecho la participante, no solo ataca a Jonay sino que, además, va más allá y apunta a varios de sus compañeros, de quienes piensa que no van de corazón y que solo les interesa el premio.

"No sé si van conmigo de corazón. Hay gente que es más reservada de sentimientos y yo no soy así, cojo cariño real. Yo soy así. Ayudo a todo el mundo porque me encanta y lo hago con cariño. Pero hay gente que le da exactamente igual porque saben que cuando salgan su vida no va a cambiar", explicaba Aroa entre lágrimas.

'Gran Hermano 20', 24 horas en directo

Recuerda que puedes seguir todo lo que pasa en la casa de 'Gran Hermano 20' a través de los resúmenes diarios, nuestro minuto a minuto y de las dos señales 24 horas gratuitas disponibles en Mediaset Infinity: