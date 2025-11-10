Los aspirantes y fanáticos de 'Gran Hermano' eligen a los ganadores y concursantes favoritos de las ediciones pasadas

Nagore Robles, feliz tras la primera gala de 'Gran Hermano 20': "Ha sido un reto, estoy muy orgullosa"

La casa más famosa de la televisión acaba de abrir de nuevo sus puertas, totalmente renovada. ‘Gran Hermano 20’ dio comienzo con una espectacular feria donde los aspirantes a entrar en el reality iban conociendo en directo si su nombre estaba entre los 20 elegidos mientras disfrutaban de los food trucks, la noria o el tío vivo. Una brillante Nagore Robles – que ha disfrutado como una niña presentando ‘Uno de GH20’ – se encargó de dirigir la gala desde los exteriores de Mediaset y de presentarnos en riguroso directo a la veintena de concursantes que han dejado de ser anónimos para vivir la vida rodeados de más de 80 cámaras. ¿Quién de ellos será el afortunado de llevarse el ansiado maletín con los 300.000 euros?

Los concursantes de ‘Gran Hermano’ que marcaron la vida de los espectadores

Después de 20 ediciones en la que la primera, debido a la alta audiencia que tuvo, marcó la historia de la televisión de España, no todos los concursantes han logrado quedarse en la retina de los telespectadores, pero sí que algunos de ellos estarán siempre en nuestra memoria por los grandes momentazos televisivos que nos dieron mientras estuvieron dentro de la casa de Guadalix de la Sierra. Desde esta web, aprovechando la gala de bienvenida, hemos querido hablar con los aspirantes y fanáticos que se encontraban disfrutando de la feria para conocer qué gran hermanitos han sido sus favoritos (podían ser de las ediciones de anónimos o de las VIP): “Dámaso, aunque no ganó, pero a mí me encantó. Dámaso, te quiero”, apuntaba una de las fans del concurso, mientras que su acompañante coincidía con su favorito: “A mí también me gustó Dámaso, además lo conocemos así que pues, lo queremos”.

Otro de los aspirantes a convertirse a convertirse en concursante y recién aterrizado de Valencia, mostró su devoción y admiración por Oriana Marzoli, que participó en dos ocasiones en el concurso y en las dos abandonó: “Yo soy muy team Oriana, te amo, eres mi ídolo y me encanta tu trayectoria en la tele”, sin embargo, para él su verdadera ganadora de ‘GH’ es Paula de la edición número 15 que llegó a alzarse con el maletín tras regalarnos brillantes momentos televisivos como su encuentro con Lucía Parreño, la exnovia de Omar, el chico con el que Paula tuvo una historia de amor dentro de la casa.

De la edición pasada, los fanáticos de este reality también han tenido favoritos: “Para mí Daniela”, apuntaba uno de ellos, mientras que otra decía: “Me gustaron muchísimo Violeta y Óscar”. ¡Puedes darle al play para ver todos los favoritos que han escogido!