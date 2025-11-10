Primera prueba de fuego para las parejas: saltan las primeras chispas en sus citas individuales

Inédito | Las tres razones de Claudia para participar en 'La isla de las tentaciones 9': "Soy una hipócrita"

Las primeras citas de ‘La isla de las tentaciones 9’ han llegado pisando fuerte. Risas, miradas cómplices, nervios… y más de una confesión que deja claro que la química entre algunos solteros y los concursantes ha sido inmediata.

Antes de los encuentros individuales, las chicas disfrutaron de una divertidísima experiencia acuática en una banana hinchable, mientras los chicos se lanzaban a la aventura con un paseo en buggy por la arena. Y tras eso, llegó el momento más esperado: las primeras citas a solas.

Las citas a solas con los tentadores y tentadoras

Sandra fue la primera en romper el hielo. Sandra se mostró divertida, coqueta y muy nerviosa ante un soltero que no apartaba la mirada de ella ni un segundo.

“Tiene una mirada intensa, me la clava en los ojos y me pone nerviosa, me penetras con la mirada”, confesaba entre risas.

La tensión se palpaba y la complicidad fue en aumento. Su cita le lanzó un aviso que promete dar mucho juego: “Vas a caer conmigo”.

Mientras tanto, Juanpi disfrutó de una cita llena de naturalidad con la tentadora Erika. Entre bromas y confidencias, el concursante reconocía sentirse sorprendido: “Hoy me ha hecho sentir como un niño chico”, decía sonriendo.

Erika, por su parte, no dudó en elogiar su forma de ser: “Me relajas, me gusta cómo eres. Me estoy cogiendo mucho cariño, la verdad”.

Almudena, entre lágrimas y emociones

No todo fueron risas. Almudena no pudo contener las lágrimas al hablar de su relación con Darío y su dependencia emocional: “Me cuesta, tengo que mejorar, confiar más y no pensar tanto en qué estará haciendo él”. Su cita trató de consolarla con dulzura y comprensión: “Aquí estoy si necesitas un abrazo”.

Por su parte, Darío vivió una cita intensa con Cristina, una tentadora sin filtros ni frenos. Entre insinuaciones, risas y confesiones subidas de tono, el joven terminó reconociendo: “Cristina va a full conmigo, es una diabla”.

Helena e Iñaki: paz y conexión

La cita de Helena con Iñaki fue todo lo contrario: tranquila, sincera y llena de ternura. “Cuando le miro a los ojos veo paz. Me transmite justo lo que necesito ahora”, decía emocionada.

Rodri, pareja de Helena, reconocía tras su cita con Olatz que la tentadora es “una buena tentación” y que se siente cada vez más cómodo con ella: “Me parece una chica súperinteresante y me está ayudando mucho”.

Por su parte, Nieves se sorprendió de los nervios que sintió junto a Aitor: “Siempre hablo con muchos chicos, pero contigo me pongo nerviosa”, admitía.

El soltero, sin perder el tono de seducción, le lanzaba una advertencia: “Hay instintos que son incontrolables”. Nieves, aunque firme, reconocía: “La verdad es que un poquito sí… está complicada la cosa”.

Lorenzo y Alba: risas y buen rollo

Lorenzo disfrutó de una cita divertida con Alba, con quien compartió confidencias y gestos cómplices. “Yo no tengo un prototipo fijo de mujer, pero me gusta cómo eres y cómo te portas conmigo”, le decía el chico, dejando claro que su interés va más allá del físico.

Claudia, pareja de Gilbert, vivió una cita llena de química con Gerard Arias, aunque quiso dejar las cosas claras: “Sé que es una tentación, pero me siento fuerte. No quiero faltarle el respeto a mi pareja”.

El último en tener su cita fue Gilbert, que se mostró encantado con Noelia: “Me escucha, me apoya y me hace sentir bien. Espero que siga así”, confesaba el participante.

Noelia, por su parte, no se quedó corta en elogios: “Eres una persona que vale mucho. Cada día que hablo contigo, me gustas más”.