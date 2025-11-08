Patricia Fernández 08 NOV 2025 - 16:00h.

La conversación más sincera de Helena con Dairon en la piscina de 'Villa Playa'

Inédito de 'La isla de las tentaciones 9' | Rodri reconoce que duda de los sentimientos de Helena: “Las palabras no me dicen nada ya"

Helena ha entrado en 'La isla de las tentaciones' con el claro objetivo de demostrarle a Rodri que puede confiar en ella, algo que la pareja ha reiterado en varias ocasiones que les falla fuera.

En estas imágenes inéditas, ella comparte una conversación en la piscina con Dairon, en la que ella confiesa que "si cuenta su vida" es para hacer un libro: "Me tienen que hacer una serie o algo".

Cuando el soltero le preguntaba si es una persona que deja huella, ella aseguraba que mucho y explicaba por qué respondía esto: "No soy nada sobrada, pero siempre me lo dicen, está mal decirlo, pero como que creo dependencia, soy adictiva y a mí me gusta".

La que hablaba también en este momento con Dairon cómo están siendo sus primeros momentos en 'La isla de las tentaciones': "Estoy como en un sueño o en una pesadilla, yo no sé qué es esto". Y le explicaba cómo se sintió tras ver que Rodri fue el primero en hacer saltar la alarma.