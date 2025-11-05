Las noches de Villa Playa suben la temperatura con el “juego de la barita”… y Barranco lidera el descontrol entre las chicas

Así es la nueva 'luz de la tentación' con Envy de 'La isla de las tentaciones 9': una única bombilla y el privilegio de descubrir quién la activa por primera vez

Compartir







¡La luz de la tentación han vuelto a encenderse en ‘La isla de las tentaciones’! La primera gran fiesta de la edición ha dejado claro que esta temporada viene dispuesta a superarse, y a hacer temblar las relaciones desde el minuto uno.

La manzana de Envy, no ha parado de brillar durante la noche más atrevida en Villa Playa, el hogar de las chicas y sus tentadores.

Bajo la atenta mirada de las cámaras, las chicas estrenaron la fiesta con el “juego de la barita”. Y, como no podía ser de otra manera, Barranco, el tentador VIP con más experiencia, fue quien tomó el control del grupo: “Podemos empezar con un bailecito sexy o algo así”, propuso entre risas, antes de lanzar el primer reto.

Entre bailes, besos, lametones y carcajadas, la tensión subió al máximo. Uno de los tentadores tenía que dar un lametón en el cuello a la chica que más le atraía… y la elección no dejó indiferente a nadie: Sandra.

Gritos, aplausos y una Manzana de Envy que, literalmente, no dejó de iluminarse toda la noche. “Estas alarmas ahora son peligrosas”, advertía uno de los tentadores entre risas.

La tentación se apodera de Villa Montaña

En Villa Montaña no era para menos. La fiesta allí también hizo saltar todas las alarmas. Mientras algunos intentaban mantener la calma, otros se dejaron llevar por el ambiente:

“Mi actitud ha podido hacer saltar las alarmas en Villa Playa porque me estoy dejando llevar. Estoy participando en todos los juegos y viviendo esta experiencia al máximo”, confesó Rodri, pareja de Helena.

Con los primeros besos, los primeros juegos y las primeras dudas sembradas, esta edición de ‘La isla de las tentaciones’ deja claro su mensaje: las fiestas solo acaban de empezar… y La manzana de Envy ya está más roja que nunca.

¿Podrán resistir las parejas cuando la luz siga sonando noche tras noche? La tentación acaba de empezar… y nadie está a salvo.