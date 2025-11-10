Laura Ceballo 10 NOV 2025 - 07:00h.

La novia de Gilbert se ha sincerado con algunos tentadores durante una fiesta en Villa Playa

Inédito | Las palabras de Gilbert sobre su relación con Claudia: "Nunca he sido tan celoso como ahora"

Compartir







Al comenzar su aventura en 'La isla de las tentaciones 9', Claudia se definió como una persona "muy intensa". Y es que cree que precisamente su intensidad es lo que le hace única. Su pareja, Gilbert, y ella, han decidido lanzarse a la experiencia para poner a prueba su amor y conseguir alcanzar la confianza necesaria en su relación.

Durante una de las primeras fiestas en Villa Playa, Claudia ha comenzado a abrirse con algunos solteros, y ha confesao los tres motivos reales por los que ha decidido participar en el programa: "Yo he venido por tres razones", les ha anunciado.

"La primera, porque soy una hipócrita, yo lo reconozco, eh. Autocrítica. Porque yo siempre que salgo hablo con todo el mundo, pero lo malo es que luego yo a mi novio no le dejo nada, ni abrir la boca", ha asegurado, haciendo referencia a la actitud que toma con su novio en su día a día. "Él puede ser sociable, pero no con las chicas. Entonces yo tengo que aprender", ha continuado.

Claudia: "Necesito ver que puedo perder a Gilbert"

A todo esto se suma un tercer motivo, y es que ella asegura tener muy claro que Gilbert no le va a fallar: "Y la última razón, porque estoy demasiado segura de mi novio, la verdad .Pienso que la última alarma que va a sonar en esta casa, te lo juro por mi vida y espero no equivocarme, porque si no me muero, va a ser la suya. Pienso que en la vida haría nada, pero nada".

"Jugar y eso sí, porque lo va a hacer. Entonces como que a veces también necesito como sentir que le puedo perder y no sentir que le tengo súper seguro. Necesito ver como que por muy bueno que sea, pues también le puedo perder. Ese miedo, esa cosa", ha finalizado.