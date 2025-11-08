Patricia Fernández 08 NOV 2025 - 10:00h.

'La isla de las tentaciones' ya ha arrancado, las parejas han comenzado la prueba de amor más extrema de sus vidas y las primeras tensiones, acercamientos y dudas ya se han dado.

Los chicos y las chicas ya han podido convivir en sus respectivas villas con los tentadores con los que han podido tener algunas conversaciones, en las que sus relaciones han salido a relucir.

"Tiene que ser complicado, es chocante, yo me moriría", le decía Borja a Sandra, que sabe que no han pasado lo peor: "Pues ya verás cuando veamos imágenes".

En este momento, el soltero aprovechaba para hacerle una complicada pregunta: "Actuarías por despecho?". "Espero que no, soy celosa y he venido por mis celos, lo único que he pedido es que no hable mal de mí, que no se bese y no se acueste con nadie", le explicaba ella. Y, es que, ella cree que va a tener que ver cosas como juegos o incluso que se pueda meter con alguien en el jacuzzi: "Si lo quiere hacer lo va a hacer".

El divertido momento de Sandra con los solteros en el jardín

Una conversación entre ambos que era interrumpida por Iñaki, el que se refería a Sandra como "peinetas" por cómo reaccionó durante su enfado con una soltera, y que provocaba un divertido momentos entre ella y algunos de los tentadores en el jardín: ¡no te pierdas todo esto: solo tienes que darle al 'play' para poder disfrutar de estas imágenes inéditas de 'La isla de las tentaciones'!