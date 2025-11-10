Juanpi no puede contener los nervios al ver a su novia con otro y acaba rompiendo la pulsera que ella misma le regaló

Inédito | Nieves desvela qué haría si su novio cae en la tentación: "Si me es infiel, yo…"

Las alarmas han vuelto a sonar en ‘La isla de las tentaciones 9’. Cuando los chicos creían que la calma reinaba en ‘Villa Montaña’, Sandra Barneda ha hecho acto de presencia con la temida tablet en la mano. Su sola llegada ya hacía presagiar lo peor… y así fue.

“Chicos, siento deciros que en menos de 24 horas de vuestra separación muchos de los límites se han sobrepasado en ‘Villa Playa”, anunciaba la presentadora antes de mostrarles unas imágenes que iban a cambiarlo todo.

La reacción de los chicos: incredulidad, rabia y nervios

Lo que comenzó con sonrisas se convirtió en una auténtica montaña rusa emocional. En las imágenes, los chicos pudieron ver a sus parejas muy cómplices con los tentadores, entre bailes, risas y gestos que traspasaban los límites de la confianza.

Pero el momento más tenso llegó cuando Juanpi vio cómo un soltero se acercaba peligrosamente a su chica… hasta casi rozar su boca con la lengua. “¿Le ha dado en la boca? ¡Le ha dado en la boca, hermano!”, exclamaba fuera de sí.

El joven se puso tan nervioso que acabó soltando la tablet y pidió que repitieran las imágenes una y otra vez, sin poder creer lo que veía. A su lado, los demás chicos mostraban rabia e indignación.

“Es que es una falsa, tío”, decía Rodri entre gestos de frustración. “Me da coraje, tengo una rabia dentro increíble”, añadía Darío, visiblemente afectado.

Juanpi rompe la pulsera de su novia

Tras ver las imágenes, la tensión fue tal que Juanpi tomó una decisión drástica delante de Sandra Barneda y sus compañeros. Mostró la pulsera que su novia le había regalado antes de entrar en la isla y, entre emoción y enfado, la rompió.

“Esto me lo dio ella y me dijo que si la veía sin la pulsera era que algo iba mal… Pues ya está, no la quiero, no me la pongo más”, declaraba tajante.

Sandra, intentando calmar los ánimos, le preguntaba cómo se sentía. “Estoy enamorado, pero ella querrá verme mal, querrá hacerme sufrir”, confesaba, aún conmocionado.

Gilbert, también afectado por Claudia

Aunque Juanpi fue el que más estalló, Gilbert tampoco pudo ocultar su disgusto al ver a Claudia disfrutar con otro chico. “Siento que se ha olvidado de lo bien que hemos estado fuera, del año y medio que hemos pasado juntos”, confesaba con tristeza.

Sandra le preguntaba si reconocía a esa Claudia, y él no dudaba: “Sí, la he visto muchas veces, cuando se enfada suele ser así… pero aquí está mucho más fuerte”.

Después de las duras imágenes, Sandra quiso hacerles reflexionar sobre su actitud y sus emociones: “Esto es solo el principio de la experiencia. Aprovechadla al máximo y confiad en que, pase lo que pase, será bueno para vosotros”.

Los chicos, visiblemente abatidos, agradecieron sus palabras entre suspiros y miradas perdidas. La tensión en ‘Villa Montaña’ era palpable.

Piden perdón por haberse saltado las normas

Antes de irrumpir con las imágenes, Sandra también les recordó que habían incumplido las normas al despedirse de sus parejas más allá de lo permitido. Todos reconocieron su error y pidieron disculpas.

“Lo hice porque me agobié, necesitaba hacerlo sí o sí”, confesaba Darío. “Yo también, Sandra. Necesitaba abrazar a Helena. Tenía miedo a perderla”, añadía Rodri.

Gilbert y Lorenzo también se sinceraron, admitiendo que les cuesta ver a sus novias disfrutar con otros hombres y que el miedo a perderlas empieza a ser real.