Laura Ceballo 09 NOV 2025 - 10:01h.

Gilbert se ha sincerado con Alba en los sofás del jardín de Villa Montaña

Las nuevas parejas de la novena edición de 'La isla de las tentaciones 9' comienzan la aventura conociendo a sus tentaciones. Solteros y solteras les acompañan en sus respectivas villas. Y todo empieza a fluir. Gilbert, el novio de Claudia, ha mantenido una conversación con una de ellas, Alba, en la que se ha sincerado acerca de su relación con su novia.

Mientras Claudia ha tenido sus primeros acercamientos con uno de sus solteros favoritos, Aitor, en el jacuzzi de Villa Playa, él ha hecho balance acerca del tipo de relación que mantenían antes de comenzar su andadura en el programa.

"Yo de ella sí que me he separado algunas veces. No la relación. Me refiero a que por trabajo me he ido, a lo mejor, 20 días a algún sitio y ella se ha quedado sola. Pero bueno, siempre se ha portado bien, digamos", ha comenzado contándole a la tentadora.

Los celos en la relación de Gilbert y Claudia

Aunque también ha confesado que no siempre fue así: "Al principio a lo mejor no tanto, pero luego sí. Al principio confiaba mucho". Y es que, con el paso del tiempo, Gilbert ha asegurado que sus celos han podido ir aumentando: "Nunca he sido tan celoso como ahora. Ahora lo soy mucho más", ha reconocido.

Eso sí, además de reconocer que sus celos han aumentado, ha destacado que Claudia siempre ha sido y continúa siendo más celosa que él, a pesar de que él nunca le ha dado motivos para ello: "Pero luego ella por ejemplo es súper celosa y yo motivos no le he dado. A ver si esto le sirve. Yo estoy más preocupado por ella que por mí. Que sea lo que Dios quiera", ha finalizado.