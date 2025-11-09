Laura Ceballo 09 NOV 2025 - 16:00h.

Nieves y Lorenzo llevan un año y ocho meses juntos, y decidieron vivir la experiencia de 'La isla de las tentaciones 9' con un claro objetivo. Están prometidos, y quieren comprobar si, en efecto, están hechos el uno para el otro y preparados para casarse y compartir una vida juntos.

Los primeros días están siendo una auténtica montaña rusa para ellos. De hecho, en la celebración de la ceremonia de las primeras citas, ella terminó explotando y abandonando el lugar de grabación tras el últimatum que él le hizo tras la llegada de Albert Barranco como tentedor VIP de la temporada.

Bajo el sol de República Dominicana, Nieves se ha sincerado con algunos tentadores en Villa Playa y les ha contado qué actitud tomaría en caso de que su pareja, Lorenzo, le fuera infiel en su paso por el programa: "¿Tú sabes lo que es ver a tu pareja liándose con otra persona? ¿O follán**** a otra persona?", ha comenzado sin poder llegar a imaginárselo.

Nieves: "Se me partiría el corazón"

"Yo es que de ver a mi novio... Yo me quedaría, de verdad... Diría que llevo un año y ocho meses de mentira y que he perdido mi tiempo. Pensaría que se ha reído de mí. Porque si lo ha hecho aquí, quién me dice que todo el tiempo que llevamos juntos no lo ha hecho... Cabr**", ha continuado poniéndose en situación de que su novio cayera en la tentación con alguna de las solteras.

Eso sí, a pesar de reconocer que le dolería, ha asegurado que no es partidaria de "montar un show" por ello: "Pero que yo no me voy a rayar por eso. Que lo que tenga que venir, vendrá. Pero te digo una cosa. Si mi novio es infiel yo ni siento ni padezco ya. Si me es infiel a mí me partiría el corazón y a lo mejor lloraría y tal, pero yo no voy a montar un show, porque yo valgo más que él".