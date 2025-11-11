Ada Sastre 11 NOV 2025 - 08:06h.

Aroa acaba con la ilusión de paz y amor en el grupo

En el primer de ‘GH 20: La vida en directo’, Jorge Javier tuvo que poner orden ante los primeros posicionamientos

La casa estalló ayer. Paula se comió la comida de Patricia, pensando que era suya, y Aroa salió en su defensa.

Compartir







Anoche tuvieron lugar los primeros posicionamientos de esta edición entre discusiones, reproches y enfrentamientos. Después de que Jorge Javier pidiera un poco de orden, los concursantes se colocaron detrás de su nominado elegido para ser expulsado. Detrás de Patricia se posicionaron Mamadou, Paula y Aquilino. Detrás de Lorena se posicionaron Desirée, José Manuel y Belén. Detrás de Aroa se posicionaron Almudena, Íñigo y Jonay. Y detrás de Raúl, Edurne, Diego y Joon. La casa quedó encendida tras el resultado. Aroa tiró de humor, sin embargo Patricia se sintió muy molesta con Paula y Lorena se sorprendió al comprobar la elección de Belén.

Pero los posicionamientos no fueron esta vez el plato fuerte. Ya desde la mañana andaba José Manuel preocupado porque decía que tal o cual (Mamadou en particular) picaba lo que quería sin tener en cuenta que la comida podía escasear o ser de otro. Y desde la mañana estaba Paula con el estómago cerrado y sin apetito. Cuando llegó la cena, Belén guardó el plato de Paula en el micro porque aún no tenía hambre, con tan mala pata que cuando Paula fue a cenar se comió el plato de Patricia pensando que era el suyo. Patricia saltó, Paula trató de explicar que no se había dado cuenta, Aroa salió en defensa de Paula y estalló la discusión. Para colmo, al que sí era el plato de Paula le faltaban las dos pechugas de pollo y nadie confesó habérselas comido. Después vinieron las réplicas. José Manuel le echó en cara a Mamadou que metía mano a la nevera, Joon se molestó porque Paula sospechó que fue él quien se había comido su pollo y Aroa y Jonay ya discuten por deporte. Esta vez era a ver quién era el más fuerte emocionalmente, aunque dice Aroa que si hacen una plancha, le gana. Mientras tanto en la pajarera, Edurne dice que prefiere "cargarse a los muebles". Con la tensión servida (que la cosa iba de platos), conectamos con la casa.