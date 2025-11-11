Gilbert desvela en 'La isla de las tentaciones 9' el verdadero motivo por el que Claudia y su madre no se llevan bien: “Pasó algo bastante gordo”
La pareja de Claudia ha confesado además que él no se habla tampoco con su madre "desde hace seis meses": "Ya no lo pienso..."
Más de una vez en lo poco que llevamos de 'La isla de las tentaciones 9', Gilbert se ha abierto sobre su relación con Claudia. Pero también sobre cómo es la relación de su madre con su novia, llegando a asegurar en su momento que no aceptaba a Claudia. Las dudas y reacciones se sucedieron en redes sociales, preguntándonos todos el por qué de esa mala relación entre su madre y su novia. Pues bien, gracias a la última entrega que el reality de Telecinco ha emitido este martes, ya sabemos el verdadero motivo.
Ha sido el militar de 24 años quien en plena confianza y ante tres tentadoras, en 'Villa Montaña', ha recordado que su madre y su novia Claudia "no se llevan bien" ante la siguiente pregunta: "Si ella (Claudia) hiciera algo, ¿cómo crees que se lo tomaría tu madre?". "No se llevan nada. Pasó algo bastante gordo", ha confesado Gilbert, que describe lo que ocurrió como "una acumulación de cosas".
"Yo tampoco me hablo con mi madre"
"No se hablan ni nada. Yo tampoco me hablo con mi madre desde hace seis meses", ha subrayado, tras afirmar que ese conflicto que también tiene él con su madre viene dado "por Claudia". Las preguntas de las tentadoras se han sucedido, preguntándose una de ellas si no le sabe mal no llevarse con su madre y dando pie a una cabizbaja reacción de Gilbert, mirando hacia abajo e incluso sintiéndose un poco incómodo: "Ya no lo pienso...".
En ese momento, Olatz le ha recordado algo: "Madre solo hay una. Si lo dejas con Claudia alguna vez, tu madre va a seguir ahí y ella no".
La confesión de Gilbert en 'La isla de las tentaciones 9'
Ya ante las cámaras de 'La isla de las tentaciones 9', Gilbert ha apuntado que al comienzo de su relación con Claudia, esta y su madre se "llevaban súper bien": "De repente, mi madre empezó a no aceptar a Claudia... a lo mejor mi madre tenía razón. Hay algo en Claudia que yo no veía...".