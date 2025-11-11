Ana Carrillo 11 NOV 2025 - 17:32h.

El amigo de Darío, Juanpi, Gilbert y Rodri ha compartido memes creados por los fans del programa presentado por Sandra Barneda

Las parejas han recibido una importante sanción por haberse saltado las normas en el momento de la despedida: todos corrieron a abrazarse pese a que Sandra Barneda se lo había prohibido expresamente. Es por eso que han tenido que decidir a qué compañeros quieren expulsar de 'La isla de las tentaciones 9' y lo han tenido claro: Lorenzo y Nieves han sido los escogidos para abandonar las villas.

Los almerienses han tenido que enfrentarse a la primera 'hoguera de las consecuencias' de la historia del formato, en la que han protagonizado un tenso rifirrafe y en la que han visto imágenes de su experiencia por separado en las villas. Nieves le ha confesado a su pareja que no es feliz porque siente que él no es capaz de adaptarse a sus 23 años mientras que ella siempre se adapta a sus 30 y Lorenzo le ha recriminado que hablase con Albert Barranco dentro del jacuzzi.

El andaluz ha comentado en sus stories que fue una hoguera difícil y ha explicado que mientras la veía le ha venido muy bien echar un ojo a X, el antiguo Twitter, y ver los memes que han hecho con él como protagonista: "Me he pegado una panzada de reír por los memes donde se me ve el pelo así para arriba, dicen que parece que me he echado una siesta de cuatro días, pero es que me acababa de bañar en la piscina y cuando me baño los pelos se me ponen locos y es que yo no sabía que iba a venir Sandra, no me dio tiempo a arreglarme".

Lorenzo ha querido compartir dos de los memes que le han hecho reír más para que sus seguidores de Instagram también pudieran reírse un rato tras el momento tenso de la hoguera con Nieves.