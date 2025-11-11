Ana Carrillo 11 NOV 2025 - 16:18h.

Albert Barranco ha revelado por qué ha decidido participar en esta edición del programa presentado por Sandra Barneda

Manuel González se parte de risa con la reacción de Juanpi en 'La isla de las tentaciones 9': "¡Qué arte!"

Compartir







Junto con Gerard Arias y Érika Portillo, Albert Barranco es uno de los tentadores VIP de 'La isla de las tentaciones 9' y ha conseguido llamar la atención en sus primeros días en Villa Playa de Helena, la novia de Rodri, a la que le ha dicho que piensa que van a salir juntos del programa.

El catalán es muy conocido entre los espectadores de Telecinco porque ha participado en diversos formatos de la cadena, como 'Mujeres y Hombres y Viceversa', donde fue el tronista al que Violeta Mangriñán pretendió, y 'Supervivientes'. Además, ha sido relacionado con Gloria Camila, tuvo una relación sentimental con Tania Déniz y compartió besos con Maica Benedicto en 'Los vecinos de la casa de al lado'.

Con 'La isla de las tentaciones 9' vuelve por todo lo alto al foco mediático y ha querido explicar el por qué de su decisión en sus stories de Instagram ante la curiosidad de sus seguidores. El empresario ha revelado que no es la primera vez que le proponen participar en el programa presentado por Sandra Barneda, pero que no le había "cuadrado" antes ir como tentador por diversos motivos y cuando ha tenido pareja tampoco ha querido poner a prueba su relación.

Este año sí que se ha animado a hacerlo porque sentía que le apetecía vivir la experiencia tras un año estando soltero: "Me lo propusieron y dije: '¿Por qué no? ¿Qué tengo que perder? Nada, estoy soltero, puedo hacerlo, no tengo que darle explicaciones a nadie, evidentemente'. ¡Y me lancé a la piscina!".