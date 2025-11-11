Ana Carrillo 11 NOV 2025 - 15:41h.

Manuel González se ha reído mucho con la reacción de Juanpi al ver las imágenes de Sandra con su tentador favorito

Uno de los momentos más temidos por las parejas de 'La isla de las tentaciones' es ver a Sandra Barneda llegando a sus villas con la famosa tablet, porque creen que van a ver imágenes difíciles de asumir. Ese momento ya ha llegado en esta edición y los chicos han podido ver en Villa Montaña imágenes de sus novias.

Uno de los que más se ha sorprendido con las imágenes que ha visto ha sido Juanpi, que ha llegado a dar un respingo y ponerse de pie al ver el acercamiento de Sandra con su tentador favorito, el italiano Andrea. Con las manos en la cabeza y visiblemente afectado, el gaditano ha confesado que no daba crédito al ver a su novia recibir un lametazo en la cara por el soltero con el que pasa sus días en Villa Playa: "¿Le ha dado en la boca? ¡Le ha dado en la boca, hermano!".

Tan sorprendido se quedaba Juanpi que le pedía a la presentadora que rebobinase y volviera a ponerle las imágenes porque quería saber si realmente el tentador había rozado con su lengua la boca de Sandra, mientras el resto de sus compañeros intentaban tranquilizarlo y compartían su indignación.

A Manuel González, exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y ex de Lucía Sánchez, le ha hecho mucha gracia la reacción de su paisano y así lo ha confesado en sus stories de Instagram: "Increíble Juan Pablo II de Jerez, ¡qué arte! ¡Rebobina! ¡Dale para atrás! Lengüetazo de vaca, Juan Pablo".