Los chicos y las chicas de 'La isla de las tentaciones' se saltaban las normas en su último reencuentro durante la elección de sus primeras citas, después de que Sandra Barneda ya les hubiera dado varios toques de atención, ante lo que ya se les advertía que tendrían serias consecuencias y llegaba el momento de que las conocieran, una pareja iba a tener que abandonar el programa y lo iban a decidir ellos mismos.

Los chicos y las chicas tienen que decidir qué pareja abandona 'La isla de las tentaciones'

Sandra Barneda irrumpía tanto en 'Villa Montaña' como en 'Villa Playa' con algo muy importante que comunicarles: "Estoy aquí como consecuencia después de todo lo ocurrido en la ceremonia de collares, el miedo se apoderó de todos hasta el punto de saltaros las normas una y otra vez a pesar de mis advertencias. Ese comportamiento tiene consecuencias muy graves, una pareja esta misma noche abandona de forma definitiva 'La isla de las tentaciones".

Y les explicaba la decisión que iban a tener que tomar: "Como todos decidisteis saltaros las normas también vais a ser todos los que participéis en la decisión, de forma individual tenéis que decir qué pareja creéis que debe abandonar, cada uno me dirá un nombre y la decisión se tomará en función de la suma de todos los votos individuales, la pareja elegida se va a reencontrar en la hoguera antes de abandonar la experiencia".

Lágrimas y muchas dudas provocaba esto, los chicos y las chicas tenían que decir su nombre con mucho dolor de tener que decidir el futuro de una de las parejas en esta prueba de amor.

Las parejas deciden que Nieves y Lorenzo sean los expulsados

Y después de este complicado momento para ellos, llega el momento en el que por megafonía en las dos villas, Sandra Barneda comunicaba la decisión que todos habían tomado: "Tengo algo importante que deciros, la votación por la sanción ha terminado, la pareja que abandonará 'La isla de las tentaciones' esta misma noche es Nieves y Lorenzo".

Ambos se despedían tristes de todos sus compañeros con los que han compartido este tiempo en República Dominicana y comenzaban a prepararse para enfrentarse a 'La hoguera de las consecuencias', de la que tendrían que salir con una decisión tomada: si se van juntos, solos o con un nuevo amor de esta experiencia.

El tenso reencuentro de Nieves y Lorenzo en la hoguera

El primero en llegar a la hoguera era Lorenzo, que se quedaba muy decepcionado al ver cómo Nieves había hablado de él y verla en el jacuzzi con Albert Barranco teniendo una conversación: "Me parece muy heavy". Lo que hacía que el reencuentro entre ambos fuera bastante tenso cuando él le reprochaba nada más verla: "¿Por qué hablas así de mí? ¿Me tienes manía? ¿Por qué dejas que ese tío te coma la cabeza?"

Nieves no entendía nada porque dejaba claro que solo ha hablado con Barranco: "Estás totalmente equivocado, no me conoces si crees que me van a comer la cabeza. Pienso que no me valoras nada, ¿piensas que el amor que tienes hacia mí es sano?". Y no faltaban los reproches entre ambos durante sus primeros momentos juntos: "Tú no sabes cómo estoy, ¿cómo me has hecho eso? Has dicho de todo, eso lo va a ver mi familia".

Nieves se sincera con Lorenzo sobre sus dudas en la relación

Después de estos primeros tensos momentos, Sandra Barneda les alertaba de que había imágenes para ellos, las que no gustaban a uno ni a otro, Nieves al ver que este no se ha tentado: "Me da vergüenza hasta haber venido, era el sofá de la villa, si confiases en mí un poco tú no hubieras estado así". Y Lorenzo porque escuchaba las palabras de ella sobre su relación.

"Me he condicionado a la hora de expresarme y relacionarme con la gente, se piensa que me fijo en un chaval porque es famoso y a mí me condiciona", explicaba ella y se sinceraba completamente: "Yo antes no era así, yo con 23 años me he tenido a tu vida de 30 y tú no has dado nada por acomodarte a la mía. Me he dado cuenta de que me siento pequeña a su lado, desde que le conocí mi personalidad ha cambiado mucho. Me estoy replanteando mi relación". Lo que este no entendía: "Qué injusto".

Y esto no se quedaba aquí, en los momentos finales de la hoguera Lorenzo aseguraba que no se esperaba que "dijese que se está pensando la relación", momento en el que ella explicaba que siente "que no la conoce".

Explicaciones tras las que llegaba el momento de tomar la decisión final, cuando Lorenzo le dedicaba unas bonitas palabras: "Eres el amor de mi vida, sé que tengo que cambiar muchas cosas, pero no soy el culpable de todo".

Él tenía muy claro que quiere marcharse de República Dominicana con ella: "Te amo más que a nada en el mundo, sé que la relación no es perfecta, pero me quiero ir con ella y casarme".

Y tras ella sincerarse y dejarle claro que no es del todo feliz y que "a veces no puede ser del todo ella misma", le tocaba tomar su decisión: ¿se irá de 'La isla de las tentaciones con él? Descúbrelo mañana en el próximo programa de 'La isla de las tentaciones'