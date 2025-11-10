El participante de ‘La isla de las tentaciones 9’ reconoce sus errores y reabre viejas heridas tras reencontrarse con su expareja

Inédito | Las tres razones de Claudia para participar en 'La isla de las tentaciones 9': "Soy una hipócrita"

Compartir







El reencuentro que nadie esperaba en ‘La isla de las tentaciones 9’ ha terminado en una conversación tan tensa como emotiva. Después del bombazo que supuso la llegada de Mari como nueva tentadora, el pasado de Gilbert ha vuelto para poner a prueba su relación con Claudia.

Mari no solo entró decidida a vivir la experiencia, sino que lo hizo con una historia pendiente: fue la pareja de Gilbert antes de que él comenzara su relación actual. Una conexión intensa, llena de altibajos, que terminó sin explicaciones claras y con muchas cosas por decir.

Ahora, el cara a cara entre ambos por fin se ha producido y ha dejado momentos cargados de sinceridad, reproches y emociones a flor de piel.

La conversación más sincera

Consciente de que había llegado el momento de cerrar heridas, Gilbert dio el primer paso para hablar con Mari y se separaron para hablar en plena fiesta en ‘Villa Montaña’:

“A ver, yo te voy a ser 100% sincero. Creo que no me he portado bien contigo. No hice las cosas bien, está claro, pero todos nos equivocamos alguna vez y te pido perdón”, confesaba el participante, visiblemente afectado.

Mari escuchó sus palabras, pero no dejó pasar la oportunidad de dar su opinión sobre Claudia, actual pareja de Gilbert y con la que ha tenido varios roces desde su llegada a 'Villa Playa':

“Yo no tengo nada en contra de ti, ni siquiera contra Claudia… bueno, ahora mismo sí, porque me parece una maleducada”, respondía con franqueza.

Gilbert intentó defenderla, aunque terminó admitiendo que está viviendo su relación con los ojos cerrados: “No lo ha hecho bien, pero igualmente… yo estoy ciego ahora mismo, lo sé”.

“¿Tú mismo eres consciente de que estás ciego?”, le preguntaba Mari. “Sí, lo sé. Sé que ha hecho muchas cosas que no están bien y que tengo los ojos tapados”, reconocía él.

La conversación terminó con un intento de reconciliación. Mari quiso sellar el momento con un abrazo, pero Gilbert se negó por respeto a su novia. “Darme un abrazo no faltará el respeto, peor es lo que ha hecho ella”, le decía ella.

“No tengo miedo, respeto a mi pareja”, contestaba él, aunque más tarde admitía ante las cámaras: “Tengo miedo de acercarme a Mari por Claudia, pero quiero reconocer mis errores y que haya buen rollo entre nosotros. En su momento fue una persona importante para mí”.