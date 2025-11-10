Patricia Fernández 10 NOV 2025 - 23:12h.

Claudia tiene un íntimo momento con Gerard en el jacuzzi y luego piensa cómo reaccionará Gilbert al verlo

Inédito | Las palabras de Gilbert sobre su relación con Claudia: "Nunca he sido tan celoso como ahora"

Compartir







Desde que se vieran por primera vez con la llegada de los tentadores vip de esta edición de 'La isla de las tentaciones', Claudia y Gerard sentían una fuerte química entre ellos, la que les ha llevado a conocerse en 'Villa Playa' y cada vez estar más cerca el uno del otro, el que ya provocaba un gran cabreo de Gilbert al ver que era ella la que hacía saltar la alarma.

Claudia y Gerard ya habían tenido sus primeros acercamientos en la villa, ambos confesaban que se atraen y el jacuzzi, durante la primera fiesta, ha sido testigo de la gran tensión sexual que existe entre ellos.

Mientras sus compañeras se lo pasaban bien y hablaban con algunas de sus tentaciones, Claudia decidía compartir un rato en el agua con el soltero, donde ambos no podían esconder las ganas que se tienen, entre caricias, abrazos y algunos besos por el cuerpo, aunque no pasaban la barrera de besarse.

"Te vas a venir conmigo, eso te lo digo yo. Se nota desde que nos miramos la primera vez que esto no iba a acabar bien para tu relación, para ti sí", le decía Gerard a una Claudia que se dejaba llevar con él: "No pensaba que podía conectar así con un chico".

La actitud entre ellos en el jacuzzi hacía saltar la alarma en 'Villa Montaña' y que Gilbert dudase si era ella, aunque prefería confiar: "Que no, hombre".

Las lágrimas de Claudia tras su momento en el jacuzzi

Pero esto cambiaba para Claudia a la mañana siguiente, ella no podía evitar romper a llorar mientras desayunaba y encontraba el apoyo de Gerard: "No has cruzado ningún límite, si quieres bajamos un poco revoluciones". "Es que si él no está haciendo nada se va a morir, no se espera algo así de mi en la vida", explicaba ella preocupada por lo que pueda sentir Gilbert al verlo. Y es que aseguraba que ella "nunca ha hecho esas cosas".

Rodri y Juanpi se meten al agua con sus mayores tentaciones

Durante la fiesta en 'Villa Montaña' tampoco faltaban los momentos en la piscina y el jacuzzi. Rodri era el primero en meterse al agua con Olatz, con la que no faltaba el acercamiento, donde ambos incluso jugaban con chocolate: "Eres una tentación muy fuerte". Momento que también aprovechaba Juanpi con Érika, con la que estaba cerca y, ambos tras esto confesaban que "no se podían salir del agua".