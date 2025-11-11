Si fueras a 'La isla de las tentaciones, ¿preferirías saber quién ha hecho saltar la alarma? Los colaboradores de 'Vamos a ver' han respondido a esta cuestión

‘La isla de las tentaciones 9’ acaba de comenzar y ya nos está dejando diferentes momentazos que se han colado en la retina de los telespectadores, como los límites de las parejas que ya han hecho saltar la luz de la tentación. Desde esta web nos hemos interesado en hablar con los colaboradores de ‘Vamos a ver’ para conocer qué límites marcarían ellos si fueran con su pareja a la isla, y hemos querido indagar un poco más en la gran novedad que ha presentado este formato: la luz de la tentación con nombre y apellido.

¿Preferirías saber a quién pertenece la luz de la tentación?

Solo se han emitido los primeros tres programas de esta novedosa edición y la luz de la tentación – esta vez convertida en una jugosa manzana roja – ya ha sonado en ‘Villa Playa’ y ‘Villa Montaña’. Y para hacer más interesante el formato, Sandra Barneda anunció a los concursantes que, por primera vez, la primera alarma que sonase en cada villa sería identificada. La tablet de ‘La isla de las tentaciones’ ya es casi más famosa que la melodía del programa y este año cuenta con dos aliadas: dos televisiones instaladas en cada casa que han sido las encargadas de emitir la imagen de la persona que ha provocado que sonasen las alarmas. Rodri y Claudia despertaron el nerviosismo de sus parejas al aparecer sus rostros en los mencionados dispositivos y nosotros nos preguntamos: ¿ojos que no ven, corazón que no siente? ¿O es mejor saber a quién pertenece la luz de la tentación para frenar los pensamientos intrusivos?

Hemos abierto este debate entre los colaboradores de ‘Vamos a ver’, y – como puedes ver en las declaraciones que hay en el vídeo – Pepe del Real, Anita Williams, Adriana Dorronsoro y Giovanna González tienen opiniones diferentes sobre lo que les gustaría que ocurriese en su caso: “Me parece un hándicap guay, pero a la vez una putada porque los límites que han puesto son súper flojitos”, señala Anita Williams analizando los pros y los contras de esta gran novedad.

Adriana Dorronsoro es de las que prefiere no saber a quién pertenece esa luz y seguir disfrutando de la experiencia: “Yo la verdad que para qué saber a quién pertenece, si total siempre va a ser alguno, me da igual que sea antes o después. Entonces prefiero no saberlo”.

¿Quién será el primero en ser infiel?

Dada la afinidad que tienen con algunos de sus tentadores y habiendo disfrutado de las primeras fiestas, los nombres de Juanpi o Claudia están resonando en redes sociales como los candidatos a caer en la tentación. ¿Aguantarán o se dejarán llevar? Los colaboradores de ‘El tiempo justo’ han hecho sus respectivas apuestas y en el vídeo posicionado encima de este párrafo puedes descubrir los nombres de las parejas que creen que serán infieles a sus novios o novias.