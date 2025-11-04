Los finalistas de 'Supervivientes All Stars' aconsejan a las nuevas parejas de 'La isla de las tentaciones'

El campeón de 'Supervivientes All Stars' estuvo previamente en el reality que pone a prueba la fidelidad y envió un mensaje al que se sumaron Jessica Bueno, Miri y Tony Spina

Sandra Barneda explica por qué el fenómeno Montoya arrasó dentro y fuera de España: "El amor nos vuelve locos"

Tras la final de 'Supervivientes All Stars', el reality más extremo de la televisión que este año hizo gala de su nombre porque los participantes tuvieron que enfrentar unas tormentas sin precedentes en el Caribe, los espectadores de toda España están pendientes de la flamante novena edición de 'La Isla de las Tentaciones'.

El reality que pone a prueba la fidelidad de las parejas, es un fenómeno en audiencias cada año y este no será la excepción. Ya se puede ver el entusiasmo que genera en todos los comentarios que pueblan las redes tras la emisión del primer capítulo, anoche. Empieza a haber personajes favoritos y sobre todo, algunos que ya son los más odiados porque se avizora que causarán estragos en la isla.

Las apasionantes tramas de este programa no solo acaparan la atención del público de Telecinco sino también de los protagonistas de otros programas. Incluso a los recién aterrizados supervivientes. Hablamos con Rubén Torres, ganador del 'All Stars', y los otros tres finalistas, Jessica Bueno, Miri Pérez-Cabrero y Tony Spina, que ya se mueren por descubrir qué pasará en República Dominicana.

"¡Me encanta 'La Isla de las Tentaciones'!", exclamó Tony, aunque se apresuró a aclarar que no como concursante, ya que jamás iría (su chica, Marta Peñate, ya tuvo suficiente cuando participó en el programa años atrás). Le encanta como espectador y, por eso mismo, les ha pedido efusivamente "que se dejen llevar, ¡por favor!"

A Torres, quien participó de la edición pasada como "tentador VIP" de Bayan, una de las concursantes más polémicas de esa temporada, le pedimos que nos deje consejos para los que oficien como él de "tentadores": "Que vayan a disfrutar al máximo, que se lo pasen bien, que tienten a la pareja pero que sean buenas personas, con un poco de respeto a los novios", dijo.

Jessica Bueno, tal como Tony, aseguró que piensa estar "enganchadísima" al programa: "Me encanta y me divierte un montón". A la hora de dar un consejo, instó a "darlo todo", pero con una misión imposible de la mano: "Intenten no destrozar mucho los corazones de las parejas". ¿Acaso hay triunfo en 'La Isla' sin corazones rotos?

Miri apeló a dejarse fluir: "Que hagan lo que sientan". "Lo que no te mata te hace más fuerte", concluyó.

Además, los exconcursantes de 'La Isla de las Tentaciones' también dan consejos a los nuevos

Desde "no vayan" a "dejarse llevar", los participantes de distintas ediciones de 'La Isla de las Tentaciones' no dudaron en enviar mensajes a los nuevos, y mientras algunos fueron más optimistas, muchos dijeron que si quieren conservar sus relaciones es mejor evitar la isla. La suerte está echada, porque ya comenzó una nueva temporada del reality y la fidelidad de las parejas ya se ha puesto en jaque.