La presentadora reflexiona sobre las emociones extremas que atrapan al público y adelanta por qué esta edición de 'La isla de las tentaciones' puede marcar un antes y un después

Sandra Barneda analiza el fenómeno Montoya y promete una temporada "delirante": "El amor nos vuelve locos", ¡dale play!

Compartir







En la presentación de la novena edición de 'La isla de las tentaciones', Sandra Barneda no solo habló de las novedades del formato: analizó por qué seguimos enganchados al amor llevado al límite. "Es una bomba emocional. El amor y la gestión de los sentimientos pueden ser delirantes", explicaba en exclusiva para esta web.

Esa es, según ella, la clave del "efecto y fenómeno Montoya": cuando una historia traspasa el reality y se convierte en fenómeno cultural. "Empatizamos porque todos, en mayor o menor medida, hemos vivido nuestras propias locuras por amor", reconoce la presentadora. No es casual. Montoya conectó tanto con la audiencia en la pasada edición, hasta convertirse en un personaje viral incluso fuera de España. Lo que le preguntamos a Sandra —y lo que responde— tiene más que ver con nuestra forma de amar en 2025 que con la simple convivencia en la isla. ¿Cómo se gestiona la inseguridad cuando todo el mundo te observa? ¿Qué hace que alguien se pierda —o se encuentre— en una historia de amor retransmitida al minuto? Son las preguntas que planean sobre esta nueva temporada.

PUEDE INTERESARTE Borja González y Ana López cuentan cómo les ha cambiado la vida la fama de 'LIDLT'

Sandra avisa: nada será previsible. Define esta nueva edición con una sola palabra —"delirante"— y asegura que la experiencia la ha llevado al límite también a ella: "Este año me enfado y mucho. Me salto el guion a un nivel que no lo he hecho nunca".

Por primera vez, los solteros darán la bienvenida a las parejas, la luz de la tentación mostrará quién la activa, y las chicas podrán ver imágenes inéditas antes de decidir si las comparten. Todo apunta a que el juego sentimental se ha vuelto más psicológico… y más humano.

Más que un reality, una radiografía del amor moderno

Con cinco nuevas parejas —Juanpi y Sandra, Gilbert y Claudia, Lorenzo y Nieves, Rodri y Helena, y Darío y Almudena—, 'La isla de las tentaciones 9' promete ser una radiografía del amor contemporáneo: del deseo, la duda, los celos y la vulnerabilidad. Sandra lo resume en una frase que lo dice todo: "He aprendido a no juzgar y a comprender de dónde venimos todos". Porque al final, más allá del espectáculo, 'LIDLT' nos devuelve a lo esencial: nadie ama igual, y todos sentimos distinto.

¿Listos para descubrir las nuevas "locuras por amor"? Dale play y descubre qué dice Sandra Barneda sobre el fenómeno Montoya y la edición más delirante de todas.

De Montoya a Rosario Matew, los consejos de exconcursantes para las nuevas parejas de 'La isla de las tentaciones'

Montoya, Marta Peñate, Rosario Matew, Claudia Martínez, Lucía Sánchez, Marina y Jesús, Ana y Borja o Anita Williams —rostros icónicos de distintas ediciones— se abren esta vez con otra mirada. Ya no están en una villa frente a las cámaras, sino con los pies en la tierra, analizando lo que 'La isla de las tentaciones' les enseñó sobre el amor, la fidelidad y sobre sí mismos.

Por eso, antes de que arranque la aventura, quisimos saber qué opinan los que ya lo vivieron. Y lo que encontramos fue mucho más que consejos: fueron confesiones, advertencias y, sobre todo, verdades dichas desde la experiencia. Dale Play.