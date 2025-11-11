La desesperación de Aroa al descubrir que algo imprescindible falta en la casa: ''Me podéis quitar la vida''

Gran Hermano 11 NOV 2025 - 14:12h.

Aroa se enfada nada más levantarse y regaña al resto de sus compañeros

Gran Hermano, en directo: Íñigo empieza a cansarse de que sólo se hable de las discusiones

Compartir







El día no ha hecho más que empezar en la casa de 'Gran Hermano 20' y algunos se levantan de muy mal humor. Este es el caso de Aroa, que se desespera y coge un enfado tremendo con el resto de sus compañeros al descubrir que algo que ella considera imprescindible falta en la casa.

Nada más entrar en la cocina, Aroa escucha a sus compañeros decir que no queda azúcar, y ella no se lo toma nada bien: ''¿Cómo me echo azúcar en el café? Lo único que bebo es café, yo no como nada, lo digo en serio, no como nada, y ahora no hay azúcar'', les grita a sus compañeros.

Los concursantes intentan que se tranquilice, pero ella sigue desesperándose: ''Que yo no bebo café y me vuelvo loca. Como yo vea comerse a la gente el azúcar a cucharadas... Estoy harta de llorar, lo único que yo tomo es café'', y continúa gritando, aguantándose las ganas de llorar: ''El café, me podéis quitar la vida, pero yo muriendo, bebo café''.

Sus compañeros le explican que han pedido azúcar en la cesta de la compra pero que no saben cuándo llegará: ''No hay sacarina, no hay nada, de verdad, Dios mío'', se queja Aroa, pero al rato se lo toma con humor y le resta importancia a su gran enfado poniéndose a bailar y cantar.

'Gran Hermano 20', 24 horas en directo

Si quieres estar al día de todo lo que sucede en la nueva casa de Tres Cantos de 'Gran Hermano 20', ahora lo tienes súper fácil con los resúmenes diarios, además del minuto a minuto, y las dos señales 24 horas que encontrarás gratis en la plataforma de Mediaset Infinity: