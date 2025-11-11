Ana Carrillo 11 NOV 2025 - 21:37h.

En la primera gala de 'Gran Hermano 20', los concursantes expresaron sus enormes ganas de vivir la experiencia de la 'vida en directo'. Una de las participantes que más repitió que su sueño era estar en la casa de Tres Cantos fue Rocío Gallardo, porque Jorge Javier Vázquez le hizo creer que no sería concursante y que tendría que separarse de su mejor amiga, Desirée.

Solo una de esas dos cosas era cierta: Rocío sí que se convirtió en concursante de 'GH 20', pero no está compartiendo la experiencia con su amiga del alma, sino con Noah, Sofía y Cristian, pues los cuatro juntos viven en 'El Oasis', aislados del resto de concursantes. Aunque la de Jerez pudo haber cambiado el rumbo de los acontecimientos porque el presentador les ofreció a Noah, a Cristian y a ella escoger a un compañero de la casa principal para que se marchase a vivir con ellos, pero Noah ganó la partida de 'piedra, papel o tijera' y eligió a su novia Sofía.

Sobre esta concursante, Rocío Gallardo, ha dado su opinión Edi Insua, novio de Violeta Crespo y exparticipante de la edición anterior, en la red social X, donde se ha atrevido a hacer una predicción: "Rocío me parece un poco sobreactuada, pero muy graciosa, creo que va a ser un puntazo si el personaje no se acaba comiendo a la persona".