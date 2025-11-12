Gran Hermano 12 NOV 2025 - 21:03h.

La tensión estalla entre las concursantes a las puertas de la gala que decidirá el futuro de los cuatro concursantes de ‘GH 20’ allí presentes

Miguel Frigenti critica la decisión de Noah respecto a su novia Sofía en 'Gran Hermano 20': "El amor es ciego"

Compartir







El Oasis de ‘Gran Hermano 20’ ha dejado de ser un paraíso. Lo que comenzó como una oportunidad para disfrutar de la convivencia fuera de la casa principal se ha convertido en el escenario de un tenso enfrentamiento entre la pareja de Noah y Sofía.

Todo comenzaba cuando Sofía, visiblemente desanimada, se quejaba de las condiciones en las que viven en el Oasis: “Para esto me quedo en mi casa, me pago un día y me voy”, decía ante la incomodidad del grupo. Sus palabras no sentaron bien a Noah, que no dudó en recriminarle su actitud: “No digas eso, agradece, por favor”, le respondía con tono molesto.

Sofía estalla por el comentario de Noah

El comentario fue suficiente para encender la mecha. Sofía, dolida, se sintió juzgada por su pareja delante de todos. “No me hables así, no me vuelvas a hablar así jamás”, le espetó Sofía, alterada y entre lágrimas.

“He quedado de egoísta, de mala novia… Yo solo me quejo porque paso frío. Y encima todo grabado, ¡qué vergüenza!”, continuaba Sofía.

La tensión fue tal que Sofía terminó abandonando el lugar durante unos minutos, mientras el resto de habitantes del Oasis intentaban calmar los ánimos.

El conflicto llega justo en la víspera de la gala que, como anunció Jorge Javier Vázquez, decidirá el futuro del Oasis y de sus cuatro habitantes: Noah, Sofía, Rocío y Cristian. Una convivencia que prometía unión y descanso, pero que ha terminado sacando a la luz las inseguridades y diferencias entre la pareja.