Gran Hermano 12 NOV 2025 - 18:52h.

Aroa ha protagonizado un encontronazo con Joon: "Tu estrategia es llevarte bien con todos"

Aroa se derrumba y confiesa que se siente "agobiada": "No recuerdo la cara de mi hijo"

Compartir







A Aroa se le acumulan los frentes dentro de la casa de ‘Gran Hermano 20’ y su último objetivo no ha sido otro que Joon. El que fuera concursante de ‘Uno de GH 20’ está en su punto de mira y la malagueña no ha dudado en tacharlo de estratega.

Todo ha empezado cuando ambos se han puesto a hablar de los posicionamientos durante ‘GH 20: La vida en directo’. Hay que recordar que él se colocó detrás de Raúl y Aroa quería saber si él seguía pensando lo mismo.

Una pregunta a la que él respondía diciendo: “Mi opinión puede cambiar en una hora o en cuestión de segundos”, decía. Tras escucharle decir eso, Aroa no ha dudado en cargar contra él: “Creo que eres un bienqueda con todo el mundo y que se la vas a meter por detrás a todo el mundo. No te cree nadie”, apuntaba.

PUEDE INTERESARTE El reparo hacia Joon no le impide ser un oscuro objeto del deseo

“Te crees que vas a ganar el concurso. Tu estrategia es llevarte bien con todos. Se te ve el plumero desde el primer día. Me caes bien porque eres estratega, pero con dos huevos”, apuntaba, antes de volver a preguntarle si volvería a posicionarse detrás de Raúl o si ahora tenía una opinión distinta y se colocaría detrás de ella para que saliera expulsada.

'Gran Hermano 20', 24 horas en directo

Si quieres estar al día de todo lo que sucede en 'Gran Hermano 20', ahora lo tienes fácil con los resúmenes diarios, además del minuto a minuto, y las dos señales 24 horas que encontrarás gratis en la plataforma de Mediaset Infinity: