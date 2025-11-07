Ana Carrillo 07 NOV 2025 - 16:14h.

Miguel Frigenti no cree que Noah haya tomado una decisión correcta con respecto a su novia Sofía

Esta es la lista oficial de los concursantes de 'Gran Hermano 20'

Ya conocemos a los concursantes de 'Gran Hermano 20', que han llegado con muchas ganas de experimentar 'la vida en directo' en la nueva casa de Tres Cantos: Aroa, Desirée, Rocío, Jonay, Belén, Diego, Paula, Aquilino, Mamadou, Lorena, Raúl, Almudena, Sofía, Noah, Patricia, José Manuel, Edurne, Íñigo, Joon y Cristian.

Tres de ellos pensaron que no llegarían a vivir la experiencia: Rocío, Cristian y Noah; pero lo cierto es que están alojados en el Oasis, una zona especial de la casa que sus compañeros no conocen. Antes del fin de la gala de estreno, Jorge Javier Vázquez les dijo a los tres que tenían que escoger a uno de los concursantes de la casa para que se fuera a vivir con ellos al Oasis, pero les advirtió que podría tener consecuencias negativas para el concursante que se trasladase allí.

Rocío quería que la escogida fuera su amiga Desirée y Noah prefería a su novia Sofía. Lo echaron a 'piedra, papel o tijera' y ganó Noah, por lo que pudo elegir a su pareja, a la que Jorge Javier le comunicó que había sido expulsada por decisión de la audiencia. Ella en ese momento no se imaginaba que lo que le esperaba era reencontrarse con su pareja, con la que va a poder experimentar 'la vida en directo'.

Frigenti no está de acuerdo con Noah

A Miguel Frigenti no le ha parecido nada acertada la decisión de Noah y así lo ha expresado en la red social X: "Noah no sabe jugar sin su novia: prefiere llevarla al oasis aunque pueda cargarse su concurso. El amor es ciego… ¡y estratega, cero!".