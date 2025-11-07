Gran Hermano 07 NOV 2025 - 03:41h.

El Oasis, un espacio clave dentro de la casa de ‘Gran Hermano 20’, acoge a sus habitantes

Todo es posible en 'Gran Hermano', incluso, encontrarse un oasis en medio del desierto. Esta estancia, como bien explicaba Jorge Javier Vázquez, se trata de un lugar clave y determinante en el programa, el cual a medida que avanzaba la gran gala de estreno se ha ido llenando de vida.

La primera en entrar a este misterioso espacio ha sido Rocío, quien, tras tomar la difícil decisión de irse del programa para que se pudiese quedar su amiga Desirée y descubrir finalmente, gracias a su loro, que ella también es concursante, volvía a la casa. La gaditana, en vez de reencontrarse con su amiga, entraba directamente al Oasis con cara de desconcierto al ver el lugar en el que se encontraba.

Al rato, Noah se unía a ella, y ambas lanzaban hipótesis del sitio al que finalmente entraba Cristian, participante de 'Uno de GH20'. Una vez que los tres se encontraron en el Oasis, Jorge Javier Vásquez conectaba con ellos para comunicarles una determinante decisión que debían llevar a cabo en ese preciso momento:

"Tenéis que elegir a un concursante de la casa para vivir con vosotros. ¡Ojo con quién elegís, porque vivir en el oasis tiene sus peligros! En la casa lo van a vivir como una expulsión real pero será un espejismo. Os doy un minuto y a la vuelta quiero un nombre", explicaba el presentador a los tres concursantes.

Noah decide 'expulsar' al oasis a su novia Sofía

Tras las indicaciones del presentador, Noah decía, sin pensárselo dos veces, que quería que su novia, Sofía, fuese al oasis. "Yo se que mi novia va a estar a gusto aquí en un banco o en una mansión conmigo", decía la concursante a sus compañeros. Sin embargo, a los tres concursante, que no paraban de teorizar, les comenzaban a entrar las dudas ante la posibilidad de una represalia hacia la persona que decidiesen que debía ir con ellos al oasis.

"Quiero estar con la Desi, pero no quiero que ella lo pase mal", comentaba una angustiada Rocío mientras que Cristian se negaba a elegir a Joon, su compañero de 'Uno de GH20'. Tras un rato deliberando, Sofía, la novia de Noah, era finalmente la persona elegida y Jorge Javier Vázquez se lo comunicaba, haciéndole creer que había sido expulsada del programa.

"La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa: ¡Sofía!", estas eran las palabras del presentador a las que la supuesta expulsada reaccionaba con una cara de sorpresa. Seguidamente, Sofía se despedía de sus compañeros y entraba en el oasis, dónde vivía un bonito reencuentro con su novia.