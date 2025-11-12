Gran Hermano 12 NOV 2025 - 15:06h.

Iñigo es uno de los concursantes que vive en la 'pajarera' de 'Gran Hermano 20'

Aroa se rompe tras la bronca con sus compañeros en la cocina: “Ya no puedo más. No soy una víctima, pero también tengo corazón”

No solo la casa de ‘Gran Hermano 20’ tiene ‘ojos’ por todas partes. Hay que decir que los concursantes, también y que algunos de ellos tienen la visión muy aguda, como es el caso de Aroa, que no se pierde una.

La concursante de Málaga está metida en todos los ajos. No hay discusión de la que no forme parte y si no que se lo digan a sus compañeros, que han sido testigos durante esta semana de todos los enfrentamientos en los que se ha visto involucrada.

Eso sí, hay que decir que las discusiones no son lo único que llaman la atención de la concursante de ‘GH 20’ y que la guapísima joven también le ha echado el ojo a algo más, en concreto, a uno de sus compañeros.

Aroa y sus piropos a Iñigo en ‘GH 20’

Nada más entrar en el vestidor, Aroa ha visto a Iñigo Tina cambiándose. El concursante estaba sin camiseta ni pantalón y con todo su cuerpo musculado al descubierto, algo que ha llamado poderosamente la atención de su compañera.

“Cada vez que te veo sin camiseta, se me olvida ‘el pajarote’”, decía la malagueña. “Es que no me concentro, se me va la mirada, Iñigo”, decía ella, con cierta picardía y dejando ver la buena relación que tiene con él.

“¿Has visto que bueno está Iñigo, Lorena?”, decía ella, buscando la complicidad de otra de las concursantes. “¡Cómo cambia Íñigo con el traje de pájaro, madre mía!”, apuntaba ella. “Me estoy quedando en los ‘huesines’”, declaraba él. “¡Y el culito de pollo que tienes!”, afirmaba Aroa, en tono de humor.

'Gran Hermano 20', 24 horas en directo

